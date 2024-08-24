Giriş Tarihi: 24.08.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
12:22
İşte Vaniköy'deki talanın kronolojisi: İBB 16 Ağustos demişti… Gerçek ortaya çıktı!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği onarım izniyle Rus işadamı Boris Borisenko Üsküdar Vaniköy'de kaçak villa inşaatına başladı. Büyük bir çevre katliamının yaşandığı arazideki 100 kayın ağacının da kesildiği ortaya çıktı. Skandalın patlamasının ardından İBB'nin yaptığı "16 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunuldu" açıklaması da yalan çıktı! Gezi Parkı'nın yıldönümünü bile unutmayan çevre derneklerinin bölgedeki katliama sessiz kalışı da tepki topladı. İşte İBB'nin Vaniköy talanının kronolojisi…