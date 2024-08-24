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Haberler Galeri İşte Vaniköy'deki talanın kronolojisi: İBB 16 Ağustos demişti… Gerçek ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 24.08.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 12:22

İşte Vaniköy'deki talanın kronolojisi: İBB 16 Ağustos demişti… Gerçek ortaya çıktı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği onarım izniyle Rus işadamı Boris Borisenko Üsküdar Vaniköy'de kaçak villa inşaatına başladı. Büyük bir çevre katliamının yaşandığı arazideki 100 kayın ağacının da kesildiği ortaya çıktı. Skandalın patlamasının ardından İBB'nin yaptığı "16 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunuldu" açıklaması da yalan çıktı! Gezi Parkı'nın yıldönümünü bile unutmayan çevre derneklerinin bölgedeki katliama sessiz kalışı da tepki topladı. İşte İBB'nin Vaniköy talanının kronolojisi…

Batuhan ALTINBAŞ
İşte Vaniköy’deki talanın kronolojisi: İBB 16 Ağustos demişti… Gerçek ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Üsküdar Vaniköy'de Rus iş adamı Boris Borisenko'nun yaptığı kaçak villaya göz yumduğu skandala ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı. CHP'li İBB Belediyesi, 16 Ağustos'ta Vaniköy'deki kaçak yapı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

İşte Vaniköy’deki talanın kronolojisi: İBB 16 Ağustos demişti… Gerçek ortaya çıktı!

Ancak İBB'nin Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaata ilişkin suç duyurusu dilekçesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın denetiminin ardından (22 Ağustos saat: 16.41'de) savcılığa sunduğu ortaya çıktı.

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İşte Vaniköy’deki talanın kronolojisi: İBB 16 Ağustos demişti… Gerçek ortaya çıktı!

İŞTE O YALANIN KRONOLOJİSİ

22 Ağustos 2024 saat: 00.19 - İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaat faaliyetlerine ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini açıkladı. Maliki Ejder Batur, sosyal paylaşım sitesi X'teki kişisel hesabından yaptığı açıklamada; "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğü'müzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir" ifadelerini kullandı.

İşte Vaniköy’deki talanın kronolojisi: İBB 16 Ağustos demişti… Gerçek ortaya çıktı!

İZİNSİZ YAPILAN İNŞAATTA İNCELEME

22 Ağustos 2024 saat: 10.00- İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme gerçekleştirdi.

İşte Vaniköy’deki talanın kronolojisi: İBB 16 Ağustos demişti… Gerçek ortaya çıktı!

İBB: "16 AĞUSTOS TARİHİNDE SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR"

22 Ağustos 2024 saat: 12.14- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 16 Ağustos 2024 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu iddia etti. İBB tarafından yapılan açıklamada; "16 Ağustos 2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir" iddiasında bulunuldu.

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