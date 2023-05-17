Şok gelişme: Depremzede linçine CHP makamları da katıldı! İşte zihniyet farkı...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerinin ilk turunu kaybetmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yönelik başlatılan linç, hakaret ve küfür kampanyasına CHP makamları da katıldı. CHP'li belediyeler depremzedeleri kapı dışarı ederken CHP'li hesaplar ve belediye başkanlarının eşleri mide bulandıran tweetler attı. Buna karşılık devletin ilgili birimleri mağdur edilen tüm depremzedelere sahip çıkarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da CHP'ye insanlık dersi niteliğinde açıklamalar geldi.