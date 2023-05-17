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Haberler Galeri Şok gelişme: Depremzede linçine CHP makamları da katıldı! İşte zihniyet farkı...
Giriş Tarihi: 17.05.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 11:51

Şok gelişme: Depremzede linçine CHP makamları da katıldı! İşte zihniyet farkı...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerinin ilk turunu kaybetmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yönelik başlatılan linç, hakaret ve küfür kampanyasına CHP makamları da katıldı. CHP'li belediyeler depremzedeleri kapı dışarı ederken CHP'li hesaplar ve belediye başkanlarının eşleri mide bulandıran tweetler attı. Buna karşılık devletin ilgili birimleri mağdur edilen tüm depremzedelere sahip çıkarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da CHP'ye insanlık dersi niteliğinde açıklamalar geldi.

M. FATİH GEDİMAN
Şok gelişme: Depremzede linçine CHP makamları da katıldı! İşte zihniyet farkı...

Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerini ilk tur sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla kazandı. Seçimi kaybeden tarafı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, ortakları ve 7'li koalisyon masasını destekleyen terör örgütleri tescillenmiş oldu. Bu sonuç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseten oluşturduğu sözde kucaklayıcı dilin de ömrünün kısa sürmesini beraberinde getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi sonrasında CHP'li hesaplar tarafından başlatılan depremzedelere hakaret, küfür ve insanlık dışı çağrılar CHP'li makamlar tarafından da kabul gördü. Tepki çeken paylaşım, eylem ve söylemler birbirini kovaladı.

CHP MAKAMLARI DEPREMZEDE LİNCİNE KATILDI!

İbretlik bir noktaya gelen depremzede linçi CHP'li belediyelerin Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen depremzedeleri barındırdıkları noktalardan çıkartmasına kadar geldi.

Şok gelişme: Depremzede linçine CHP makamları da katıldı! İşte zihniyet farkı...

CHP SEÇİM SONUÇLARINI GÖRÜNCE DEPREMZEDELERİ KAPININ ÖNÜNE KOYDU!

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği 550 depremzedeye verdiği hizmeti 21 Mayıs günü sonlandıracağını duyurdu. CHP'den gelen bu adım kamuoyunu adeta şoke etti.

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Şok gelişme: Depremzede linçine CHP makamları da katıldı! İşte zihniyet farkı...

DUVARLARA "21 MAYIS'TA GİDİN" DUYURULARI ASILDI!

Ayrıca otellere asılan 'duyuru' başlıklı yazıda, 'Saygıdeğer misafirlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz tarafından depremzede vatandaşlarımıza verilen geçici konaklama hizmeti 21.05.2023 tarihinde (Pazar günü) sonlandırılacak olup, bu tarihten sonra geçici konaklama hizmeti verilmeyecektir. Bilgilerinize sunulur.'"

Şok gelişme: Depremzede linçine CHP makamları da katıldı! İşte zihniyet farkı...

AFAD VE VALİLİK DEVREYE GİREREK ADIM ATTI:
"CHP'NİN KAPI DIŞARI ETTİĞİ DEPREMZEDELERE DERHAL KONAKLAMA HİZMETİ VERİLECEK"

Duyuru üzerine AFAD Başkanlığı, Tekirdağ Valiliği'nden depremzedelerin tüm masraflarının karşılanarak, otel tahsis edilmesini istedi.

Şok gelişme: Depremzede linçine CHP makamları da katıldı! İşte zihniyet farkı...

DEVLETİN SICAK ELİ ANINDA DEVREDE:
"ONLAR BİZE MİLLETİMİZİN EMANETİDİR. NE ZAMAN İSTERLERSE O ZAMAN GİDERLER"

Valiliğe gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı: "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince karşılandığı ancak 21.05.2023 tarihinden itibaren afetzedelere verilen geçici konaklama hizmetinin sonlandırılacağı bilgisi alınmıştır. Asrın felaketine maruz kalan afetzedelerimizin milletimizin ve devletimizin emaneti oldukları hassasiyetiyle konaklama ve diğer ihtiyaçlarının tamamının karşılanması, misafirlerimizin ne zaman isterlerse o zamana kadar konaklayacakları şekilde bedeli ödenmek kaydıyla otel tahsisinin sağlanması hususunda; bilgilerinizi ve gereğini önemli rica ederim."

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