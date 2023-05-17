Şok gelişme: Depremzede linçine CHP makamları da katıldı! İşte zihniyet farkı...

Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerini ilk tur sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla kazandı. Seçimi kaybeden tarafı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, ortakları ve 7'li koalisyon masasını destekleyen terör örgütleri tescillenmiş oldu. Bu sonuç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseten oluşturduğu sözde kucaklayıcı dilin de ömrünün kısa sürmesini beraberinde getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi sonrasında CHP'li hesaplar tarafından başlatılan depremzedelere hakaret, küfür ve insanlık dışı çağrılar CHP'li makamlar tarafından da kabul gördü. Tepki çeken paylaşım, eylem ve söylemler birbirini kovaladı.

CHP MAKAMLARI DEPREMZEDE LİNCİNE KATILDI!

İbretlik bir noktaya gelen depremzede linçi CHP'li belediyelerin Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen depremzedeleri barındırdıkları noktalardan çıkartmasına kadar geldi.