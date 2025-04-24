Giriş Tarihi: 24.04.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
07:17
“İstemezuk” kafası iş başında! CHP sosyal konutları ‘Kanal İstanbul inşaatı’ diyerek hedef aldı
CHP'nin manipülasyonu bir kez daha çöktü. Arnavutköy Sazlıbosna'daki konut çalışmalarını 'Kanal İstanbul inşaatı, bu lüks konutlar Araplara satılacak.' söylemleriyle kendi içlerinde başlayan ve mahkemelere kadar uzanan rant kavgasında hedef saptırmaya çalıştı. Ancak hedef alınan çalışmaların 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ait olduğu ortaya çıktı. Projede hak sahibi olan İbrahim Doğan adlı vatandaş da "Dar gelirli vatandaşlar için yapılan konutları lüks konutlar olarak lanse ediyorlar. Dar gelirliler için yapılan konutları istismar etmekten vazgeçin. Bir kerecik olsun halkın yanında durun." diyerek tepki gösterdi.