Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri “İstemezuk” kafası iş başında! CHP sosyal konutları ‘Kanal İstanbul inşaatı’ diyerek hedef aldı
Giriş Tarihi: 24.04.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 07:17

“İstemezuk” kafası iş başında! CHP sosyal konutları ‘Kanal İstanbul inşaatı’ diyerek hedef aldı

CHP'nin manipülasyonu bir kez daha çöktü. Arnavutköy Sazlıbosna'daki konut çalışmalarını 'Kanal İstanbul inşaatı, bu lüks konutlar Araplara satılacak.' söylemleriyle kendi içlerinde başlayan ve mahkemelere kadar uzanan rant kavgasında hedef saptırmaya çalıştı. Ancak hedef alınan çalışmaların 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ait olduğu ortaya çıktı. Projede hak sahibi olan İbrahim Doğan adlı vatandaş da "Dar gelirli vatandaşlar için yapılan konutları lüks konutlar olarak lanse ediyorlar. Dar gelirliler için yapılan konutları istismar etmekten vazgeçin. Bir kerecik olsun halkın yanında durun." diyerek tepki gösterdi.

BARIŞ SAVAŞ
İstemezuk kafası iş başında! CHP sosyal konutları ‘Kanal İstanbul inşaatı’ diyerek hedef aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, algıyı değiştirme çalışmaları kapsamında Arnavutköy Sazlıbosna'da devam eden TOKİ projesini 'Yokluğumu fırsat bildiler, Kanal İstanbul için çalışmaya başladılar." diyerek paylaşımda bulundu.

İstemezuk kafası iş başında! CHP sosyal konutları ‘Kanal İstanbul inşaatı’ diyerek hedef aldı

İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri'den, İstanbul'a su kaynaklarından Sazlıdere Barajı'nın bu proje çerçevesinde içme suyu oranının azaltıldığını ve bölgede yeni inşaat projelerine başlandı iddiasında bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere CHP yönetimi de dar gelirlileri konut sahibi yapacak Sazlıbosna'daki projeleri, "Kanal İstanbul inşaatı, Araplara satacaklar." diyerek hedef aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstemezuk kafası iş başında! CHP sosyal konutları ‘Kanal İstanbul inşaatı’ diyerek hedef aldı

'250 BİN KONUTLUK SOSYAL KONUT PROJESİNİN BİR PARÇASIDIR'

CHP yönetiminin gündem değiştirme çabaları ise bir kez daha boşa düştü. Yapılan açıklamalar hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hem de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. CHP'nin "Kanal İstanbul İnşaatı" diye bahsettikleri çalışmaların Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi olan 250 bin konutluk projenin Arnavutköy etabına ait çıktı.

İstemezuk kafası iş başında! CHP sosyal konutları ‘Kanal İstanbul inşaatı’ diyerek hedef aldı

'GÖZ GÖRE GÖRE YALAN SÖYLÜYORLAR'

Konu üzerine açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Söyledik ama dinlemiyorlar. İstanbul'da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu. Biz milletimize bir söz verdik. 'Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız.' dedik. Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. 'Bu Kanal İstanbul projesidir.' diyorlar.

İstemezuk kafası iş başında! CHP sosyal konutları ‘Kanal İstanbul inşaatı’ diyerek hedef aldı

Göz göre göre yalan söylüyorlar. Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır. Vatandaşlarımız başvurularını yapmış, kuralar çekilmiş, konutların başvuru bedelleri de ödenmiştir." dedi.