“İstemezuk” kafası iş başında! CHP sosyal konutları ‘Kanal İstanbul inşaatı’ diyerek hedef aldı

'250 BİN KONUTLUK SOSYAL KONUT PROJESİNİN BİR PARÇASIDIR'

CHP yönetiminin gündem değiştirme çabaları ise bir kez daha boşa düştü. Yapılan açıklamalar hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hem de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. CHP'nin "Kanal İstanbul İnşaatı" diye bahsettikleri çalışmaların Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi olan 250 bin konutluk projenin Arnavutköy etabına ait çıktı.