İsteyene hemen vekil transferi! Karamollaoğlu istedi, Özgür Özel verdi:  İşte transferin perde arkası

Saadet Partisi grupları dağılması diye önce Demokrat Parti'nin kapısını çaldı. Bir milletvekili isteyen Saadet Partisine iddiaya göre önce Demokrat Parti'den İzmir Milletvekili Salih Uzun'un geçeceği konuşuldu. Ancak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal geçişe onay vermedi.