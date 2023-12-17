İsteyene hemen vekil transferi! Karamollaoğlu istedi, Özgür Özel verdi:  İşte transferin perde arkası

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20 milletvekiliyle temsil edilen Saadet-Gelecek grubu, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla düşmüştü. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti. Transferin perde arkasına SABAH ulaştı. Saadet Partisi grubun dağılmasını önlemek için önce Demokrat Parti'ye başvurdu. Gültekin Uysal onay vermeyince rota CHP'ye çevrildi. CHP Genel Başkanı'nı arayan Temel Karamollaoğlu, bir milletvekili istedi. Bunun üzerine Özel, CHP'den seçime giren vekil Ali Fazıl Kasap'ı Saadet Partisine gönderdi. Kasap, "Vicdani zorunluluk gereği geçmek durumunda kaldım" derken CHP'liler ise "Kiralık vekil dönemi bitmedi" diyerek partilerine tepki gösterdi.