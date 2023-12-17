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Haberler Galeri İsteyene hemen vekil transferi! Karamollaoğlu istedi, Özgür Özel verdi:  İşte transferin perde arkası
Giriş Tarihi: 17.12.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 12:46

İsteyene hemen vekil transferi! Karamollaoğlu istedi, Özgür Özel verdi:  İşte transferin perde arkası

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20 milletvekiliyle temsil edilen Saadet-Gelecek grubu, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla düşmüştü. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti. Transferin perde arkasına SABAH ulaştı. Saadet Partisi grubun dağılmasını önlemek için önce Demokrat Parti'ye başvurdu. Gültekin Uysal onay vermeyince rota CHP'ye çevrildi. CHP Genel Başkanı'nı arayan Temel Karamollaoğlu, bir milletvekili istedi. Bunun üzerine Özel, CHP'den seçime giren vekil Ali Fazıl Kasap'ı Saadet Partisine gönderdi. Kasap, "Vicdani zorunluluk gereği geçmek durumunda kaldım" derken CHP'liler ise "Kiralık vekil dönemi bitmedi" diyerek partilerine tepki gösterdi.

Halit TURAN
İsteyene hemen vekil transferi! Karamollaoğlu istedi, Özgür Özel verdi:  İşte transferin perde arkası

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimde CHP listelerinden seçime giren ve 10'ar milletvekili çıkaran Saadet ve Gelecek partileri, temmuz ayında Meclis'te ortak grup kurmuştu.

İsteyene hemen vekil transferi! Karamollaoğlu istedi, Özgür Özel verdi:  İşte transferin perde arkası

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20 milletvekiliyle temsil edilen Saadet-Gelecek grubu, Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından düşmüştü. Saadet-Gelecek grubunun imdadına yine CHP yetişti.

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İsteyene hemen vekil transferi! Karamollaoğlu istedi, Özgür Özel verdi:  İşte transferin perde arkası

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesi sonrası Saadet Partisi'ne geçti. Kasap, "Vicdani zorunluluk gereği geçmek durumunda kaldım." dedi.

İsteyene hemen vekil transferi! Karamollaoğlu istedi, Özgür Özel verdi:  İşte transferin perde arkası

ÖZEL'DEN JET VEKİL TRANSFERİ

CHP milletvekilinin katılmasıyla, Saadet-Gelecek partileri Meclis'te grup kurma sayısına ulaşırken vekil transferinde yaşananların perde arkasına SABAH ulaştı.

İsteyene hemen vekil transferi! Karamollaoğlu istedi, Özgür Özel verdi:  İşte transferin perde arkası

Saadet Partisi grupları dağılması diye önce Demokrat Parti'nin kapısını çaldı. Bir milletvekili isteyen Saadet Partisine iddiaya göre önce Demokrat Parti'den İzmir Milletvekili Salih Uzun'un geçeceği konuşuldu. Ancak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal geçişe onay vermedi.

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