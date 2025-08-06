İtirafçı iş adamından yeni ifade! Ranttan gelen para özel jetle Londra’ya taşındı

STÜDYO DAİRELER PARA KASASI OLARAK KULLANILDI

İstanbul genelinde bazı stüdyo daireler para kasası olarak kullanılmaktadır. Bu para kasalarının adresi Murat'ın bilgisi dahilindedir. Ancak bu daireler teknik takip ve izleme dolayısıyla özel görevlilerce sık sık değiştirilmektedir. Rüşvet olarak alınan daire ve dükkanların takibinin yapılmaması için zaman zaman şoförlerin, akrabaların, yakınlarının adına da tapular yapılmaktadır. Bu emanetçilerde patronlarının tutuklanmasını fırsat bilip, rüşvet mahsulü olan bu daire ve dükkanları hızla elden çıkarma gayreti içine girmişlerdir.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI RÜŞVET FONUYLA ALINDI

Toplanan rüşvetin bir bölümü de partinin ve belediyelerin harcamalarına gitmektedir. Yapılan mitinglerin sponsorluğu, toplanan fonlarla yapılmaktadır. Genel Merkez, il ve ilçe binalarının bakımları, resmi olmayan maaş ödemeleri, ikram giderleri hep bu fondan yapılmaktadır. Sosyal medya sponsorluğu, TV kanallarının, çok sayıda medya şirketinin ve internet portallarının kayıt dışı ödemeleri bahsettiğim fondan yapılmaktadır. Ayrıca bu rüşvet paralarının bir kısmı, CHP İstanbul İl binası finansmanında kullanılmıştır. Murat Gülibrahimoğlu'nun çalışanları televizyonlara yansıyan kamera kayıtlarında gözükmektedir.

ŞAİBELİ KONGRE HUZUR KAÇIRDI

Toplanan rüşvet paraları ile öncelikli hedef olarak CHP'nin satın alınması sağlanmıştır. Ancak delegelere dağıtılan paraların açığa çıkması üzerine butlan davası açılmıştır. Butlan kararı verilmesi durumunda tekrar aynı delegelere muhtaç olacaklarını bildiklerinden, bu süreçte delegelerin hoş tutulması, ihtiyaçlarının karşılanması için ciddi bir para gerektirmektedir."

KELEŞ: "SOSYAL MEDYAYI VE ÇOK SAYIDA KÖŞE YAZARINI BESLİYORUZ"

Fatih Keleş'in CHP'nin kongresindeki şaibe iddiaları üzerine çok rahatsız olduğunu dile getiren Yalçınkaya, 'Sen çok kazanıyorsun' dediğimde o da bana, 'Sen bizim üzerimizde ne kadar yük var biliyor musun? Ayrıca aldığımız komisyondan sosyal medyayı ve çok sayıda köşe yazarını besliyoruz. Sosyal medyada takipçisi çok olan şöhretli kişiler partimizin lehine, özellikle Kurultay sürecine ilişkin desteklerini hayrına yapmıyorlar, her birinin ayrı ayrı ihtiyaçlarını, taleplerini karşılıyoruz. Bu işler böyle dönüyor' diyerek giderlerini anlatmıştı.

RIZA AKPOLAT İMAR İÇİN 4 MİLYON DOLAR İSTEMİŞ

Murat Gülibrahimoğlu, Etiler'deki ofisinin etrafındaki arsaları toplayıp bu arsaları birleştirerek konut yapmak istiyordu. İmar değişikliği için Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile görüştüğünü, Akpolat'ın kendisinden bunun için 4 milyon dolar para istediğini söyledi. Murat, Akpolat ve ekibine çok kızmıştı. Bana, 'Namussuzlara bak o kadar işlerini görmemize rağmen benden bile para almadan iş yapmıyorlar. Bunların dini imanı para olmuş' dedi.

ORTAKLIK HAYALİ İMAMOĞLU VE KELEŞ'E TAKILDI

2023 yılında Murat beni arayarak market kartı istediklerini, tanıdığı olmadığını belirterek bana sordu. 35 milyon liralık market fişi aldım. Murat'ın firmasına fatura ettim. Ödemesini bana 60-90 gün vadeli çekle yaptı. Bu kartları ne yaptığını bilmiyorum. Aramızda bu kadar sık hesap hareketlerinin olmasının sebebi beni döküm, hafriyat işlerine ortak yapma vaadiydi. İmamoğlu ve Keleş'in izin vermediğini söyledi. Ancak sonradan anladım ki bu şirketler en başından beri İmamoğlu ve Keleş'e aitmiş.

"NASIL BİR TEZGAHA ALET EDİLDİĞİMİ ANLAMIŞ OLDUM"

Gelinen aşamada tam olarak nasıl bir tezgaha alet edildiğimi anlamış oldum. Kullanıldığımı fark ettim. Bu nedenle her şeyi anlatmaya karar verdim. Nasıl bir örgütün, şebekenin kullandığı aparat haline geldiğimi anlamış bulunmaktayım. Murat'a yaklaşık olarak 375 milyon liralık yakıt satılmıştır. Yakıt alışverişi dışında Murat'a ve şirketlerine gönderdiğim borç paraların büyük çoğunluğu İmamoğlu ve ekibine gitmiştir. "