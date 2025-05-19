İtirafçı Yıldız’a baskı soruşturmasında yeni gelişme: O listeye bir de CHP’li vekil dahil oldu!

Cezaevi belgeleri ve görüşme trafiği ise bu itirafların ardından gelişen baskı sistemini açığa çıkarıyor. 3 gün içinde yapılan 37 görüşmenin, sıradan bir savunma faaliyeti olamayacak kadar organize, planlı ve yoğun olduğu hem içerik hem süre hem de yönlendirme biçimi açısından savcılık tarafından teyit edildi. Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan'ın yalnızca savunma değil, tanık üzerinde etkide bulunmak üzere farklı avukatları da devreye soktukları, avukatlık yetkilerini bu amaçla kullandıkları şüphesi üzerinde duruluyor.

SAVCILIK ADIM ATTI! KAMERA KAYITLARI VE ZİYARET SAATLERİ İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında tüm cezaevi kamera kayıtları, ziyaret saatleri, giriş-çıkış logları ve avukat vekâlet zincirleri dijital olarak arşivlendi. Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan başta olmak üzere tüm görüşmeler birebir inceleniyor. Başsavcılık ayrıca, normal ziyaretçi listesinde yer alan bazı şahısların da bu sürece dahil olup olmadığını araştırıyor.

İFADE BASKISI BELGE İMZALATILMAK İSTENDİ! ANCAK YILDIZ REDDETTİ

SABAH'ın edindiği bilgilere göre, ziyaretler sırasında Yıldız'a önceden hazırlanmış taslak bir metin sunuldu. Bu metinde, savcılıkta verdiği itirafçı ifadesinin "baskı altında" alındığına dair beyan yer alıyordu. Yıldız, bu belgeyi imzalamayı reddetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görüşme detaylarını TCK 277. madde kapsamında değerlendirmeye aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, söz konusu isimler hakkında "tanığı etkilemeye teşebbüs", "yargı görevini yapanı yönlendirme", "adaletin seyrini değiştirme girişimi" gibi başlıklarla inceleme başlatıldı. Cezaevi içindeki normal ziyaretçi trafiği de bu süreçte ayrı ayrı ele alınıyor. Görüşmelere katılan bazı ziyaretçilerin avukat sıfatı taşımadığı halde tanıkla temas kurduğu, kayıt altına alınan bazı görüşmelerde siyasi mesajlar ve telkinler verildiği yönünde şüpheler bulunuyor.