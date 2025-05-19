İtirafçı Yıldız’a baskı soruşturmasında yeni gelişme: O listeye bir de CHP’li vekil dahil oldu!

TCK 277. MADDE DEVREDE: TANIĞI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS
TCK 277 - Yargı Görevini Yapanı Etkileme: "Bir davada görev yapan tanığı etkilemek amacıyla hukuka aykırı olarak baskı kurulması, tehdit edilmesi veya yönlendirilmesi suç teşkil eder. Ceza: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan hakkında resmen "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Cezaevi kamera kayıtları ve giriş-çıkış saatleriyle belgelenmiş tüm görüşme trafiği dijital olarak arşivlendi.
ERTAN YILDIZ NEYİ İFŞA ETMİŞTİ?
Yıldız, daha önce verdiği ifadesinde: Özyurtlar İnşaat gibi firmaların doğrudan Fen İşleri üzerinden beslenmeye başladığını, İBB iştiraklerine iş verilmesinin engellenerek bazı özel firmaların önünün açıldığını, Ferhat Sayın ve İbrahim Hakkı Öztürk gibi isimlerin, naylon fatura ve vergi kaçırma mekanizmaları kurduğunu, Kuzey Cebeci Harfiyat sahasının yıllık 150–200 milyon dolar gelir yarattığını, bu paranın bir kısmının yurt dışına kaçırıldığını, ve bu sistemin Ekrem İmamoğlu tarafından doğrudan takip edildiğini açıklamıştı.
ORGANİZE YAPININ ADALET SÜRECİNE MÜDAHALESİ Mİ?
Hassas kaynaklar bu süreci sadece "savunma hakkının adilce kullanılması" olarak değil, tanığın iradesine dönük organize bir etki alanı kurma girişimi olarak değerlendiriyor. Görüşmelerin çeşitliliği, sayısı ve planlı yapısı, hukuki değil, stratejik ve siyasi bir amaç taşıdığı yorumlarına neden oldu.
SONUÇ
Bir yanda kamu kaynaklarının nasıl buharlaştırıldığını ifşa eden bir tanık… Diğer yanda bu tanığın ifadesini susturmak için yürütülen bir 3 günlük cezaevi baskı operasyonu… Ve şimdi, adaletin kendi içindeki refleksi: "Bu görüşmeler savunma hakkı mıydı, yoksa yargıya müdahale mi?" Tüm gözler şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüteceği süreçte. Belgeler net. Kayıtlar sabit. Soruşturmanın yönü, bu baskı trafiğini hangi siyasi ve ticari uzantılara ulaştıracağıyla şekillenecek. Soruşturmanın seyrine etki etmesi muhtemel bu gelişmenin, ilerleyen günlerde daha çok detayla kamuoyunun gündemine oturması bekleniyor.