İYİ Parti Özgür Özel’e kapıyı kapattı! Sıra CHP-HEDEP pazarlığında

Ancak buna rağmen HEDEP'in içi de kaynıyor ve farklı ses çıkaran, farklı hesap yapanlar da var. Bunu şunun için söylüyorum: Hiç pazarlık yapmadan destek vermek isteyenler de, İyi Parti gibi "hayır" demek isteyenler de var. Son dönemde HEDEP'lilerin verdiği demeçler bu nedenle kafalarda soru işareti oluşturdu.



