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Haberler Galeri İYİ Parti Özgür Özel'e kapıyı kapattı! Sıra CHP-HEDEP pazarlığında
Giriş Tarihi: 07.12.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 06:59

İYİ Parti Özgür Özel'e kapıyı kapattı! Sıra CHP-HEDEP pazarlığında

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimler öncesi ittifak kapısını CHP'nin yüzüne çarpması sonrası genel merkezde yoğun bir ittifak arama çalışmaları başladı. Adım adım HEDEP'e yanaşmaya başlayan CHP'nin artık gizli protokollere de ihtiyacı kalmadı. Siyasi kulislerde 'İmamoğlu'nun son şansı olduğu konuşulurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayı kazanmasına yardımcı olduğu için her türlü riski göze alacağı belirtiliyor. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'nin içine düştüğü ittifak arayışlarını ele bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…

MAHMUT ÖVÜR
İYİ Parti Özgür Özel’e kapıyı kapattı! Sıra CHP-HEDEP pazarlığında

Yerel seçimlerde İyi Parti'nin CHP'ye "hayır" demesi gözleri HEDEP'e çevirdi. Gerçi hâlâ şüpheler var ama önceki gün Uğur Poyraz'ın, "CHP, yeni bir teklifle gelirse ne yaparız?" sorusu üzerine Meral Akşener'in, "O defter kapandı" demesi sanki bu kez daha kararlı olduklarını gösteriyor.

İYİ Parti Özgür Özel’e kapıyı kapattı! Sıra CHP-HEDEP pazarlığında

Bu durum doğal olarak CHP-HEDEP ilişkisini daha öne çıkartıyor. Hatta kuracakları ilişkiyi gizli kapaklı yapmayı zorlaştırıyor. Zaten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de öyle bir derdinin olmadığı, fırsat bulduğu her anda HEDEP'lilere açık çek vermesinden, İyi Parti'yle görüşmeye rağmen sürekli selam yollamasından belli.

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İYİ Parti Özgür Özel’e kapıyı kapattı! Sıra CHP-HEDEP pazarlığında

Ancak buna rağmen HEDEP'in içi de kaynıyor ve farklı ses çıkaran, farklı hesap yapanlar da var. Bunu şunun için söylüyorum: Hiç pazarlık yapmadan destek vermek isteyenler de, İyi Parti gibi "hayır" demek isteyenler de var. Son dönemde HEDEP'lilerin verdiği demeçler bu nedenle kafalarda soru işareti oluşturdu.

İYİ Parti Özgür Özel’e kapıyı kapattı! Sıra CHP-HEDEP pazarlığında

Büyük ihtimalle onlar da pazarlık gücünü artırmanın derdinde. Biri CHP ve AK Parti'ye eşit düzeyde bakarken öteki pazarlık ihtimalini önceleyen demeçler veriyor, bir başkası ise CHP'yi kollayan açıklamalar yapıyor.

İYİ Parti Özgür Özel’e kapıyı kapattı! Sıra CHP-HEDEP pazarlığında

Mesela siyasi temsil açısından eşbaşkanlar kadar etkili olduğu söylenen HEDEP İstanbul İl Başkanı Murat Kalmaz, "AK Parti'ye de CHP'ye de kapımız açık" derken, eşgenel başkanlardan Tuncer Bakırhan direkt CHP'ye seslenerek, "Batı'da ittifak yapabiliriz" diyordu.

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