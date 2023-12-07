İYİ Parti Özgür Özel’e kapıyı kapattı! Sıra CHP-HEDEP pazarlığında

Giriş Tarihi: 07.12.2023 06:52
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
06:59
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimler öncesi ittifak kapısını CHP'nin yüzüne çarpması sonrası genel merkezde yoğun bir ittifak arama çalışmaları başladı. Adım adım HEDEP'e yanaşmaya başlayan CHP'nin artık gizli protokollere de ihtiyacı kalmadı. Siyasi kulislerde 'İmamoğlu'nun son şansı olduğu konuşulurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayı kazanmasına yardımcı olduğu için her türlü riski göze alacağı belirtiliyor. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'nin içine düştüğü ittifak arayışlarını ele bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…