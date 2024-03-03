İYİ Parti’de Antalya krizi: Konuşmasına izin verilmeyen Nesrin Ünal açılışı terk etti!

Partililer, "Mehmet Şahin bağımsız aday galiba. Genel Başkanımızı ve Büyükşehir Adayımızı hiç anmıyor, afişlerde kullanmıyor. İlçe başkanımızı konuşturmuyor, Büyükşehir Adayımızı konuşturmuyor. Seçim şarkısında bile ben yaparım, Mehmet Şahin yapar diyor. Partimize bedeni geçti ama ruhu hala İYİ Partili değil" yorumunu yaptı.