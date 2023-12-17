Giriş Tarihi: 17.12.2023 15:43
Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
16:05
İYİ Parti’de büyük restleşmenin perde arkasına sabah.com.tr ulaştı! ‘Bardağı taşıran son damla!’
İYİ Parti Disiplin Kurulu, İbrahim Özkan ve 6 İBB Meclis üyesi için bugün toplanma kararı aldı. Saat 17.00 gibi başlaması planlanan toplantıda İbrahim Özkan ve beraberindeki İBB Meclis üyeleri hakkında tedbiren ihraç kararı verilmesi bekleniyordu. Özkan ve beraberindeki 6 Meclis üyesi bu gelişmeyi duyar duymaz istifa etti. Sabah.com.tr'nin edindiği kulis bilgisine göre; İYİ Parti Tuzla Belediye Başkan adayı ve İBB Meclisi Başkanvekili Gürkan Akın'ın Meral Akşener'den özür dilediği ve affedildiği öğrenildi.