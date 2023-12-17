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Haberler Galeri İYİ Parti’de büyük restleşmenin perde arkasına sabah.com.tr ulaştı! ‘Bardağı taşıran son damla!’
Giriş Tarihi: 17.12.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 16:05

İYİ Parti’de büyük restleşmenin perde arkasına sabah.com.tr ulaştı! ‘Bardağı taşıran son damla!’

İYİ Parti Disiplin Kurulu, İbrahim Özkan ve 6 İBB Meclis üyesi için bugün toplanma kararı aldı. Saat 17.00 gibi başlaması planlanan toplantıda İbrahim Özkan ve beraberindeki İBB Meclis üyeleri hakkında tedbiren ihraç kararı verilmesi bekleniyordu. Özkan ve beraberindeki 6 Meclis üyesi bu gelişmeyi duyar duymaz istifa etti. Sabah.com.tr'nin edindiği kulis bilgisine göre; İYİ Parti Tuzla Belediye Başkan adayı ve İBB Meclisi Başkanvekili Gürkan Akın'ın Meral Akşener'den özür dilediği ve affedildiği öğrenildi.

ONUR ŞAHANOĞLU
İYİ Parti’de büyük restleşmenin perde arkasına sabah.com.tr ulaştı! ‘Bardağı taşıran son damla!’

Suların durulmadığı İYİ Parti'de istifalar peş peşe geldi. . Ekrem İmamoğlu lehine açıklamalar yapan, partisinin 'hür ve müstakil' seçime girme kararına uymayan İYİ Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifası istenmişti. Özkan, görevinden istifa etti ancak İBB'deki İYİ Parti grubu Özkan'ı bir kez daha Grup Başkanvekili seçti.

İYİ Parti’de büyük restleşmenin perde arkasına sabah.com.tr ulaştı! ‘Bardağı taşıran son damla!’

Daha sonra bu üyeler de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Sabah.com.tr'nin edindiği son dakika bilgisine göre İYİ Parti Disiplin Kurulu, İbrahim Özkan ve 6 Meclis Üyesinin ihracı için bugün bir araya gelecekti. Özkan ve beraberindeki isimler haberi duyar duymaz istifa ederek bağımsız devam etme kararı aldı. İYİ Parti Tuzla Belediye Başkan adayı Gürkan Akın ise, sabah.com.tr'nin edindiği bilgiye göre Akşener'den özür diledi ve partide kaldı.

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İYİ Parti’de büyük restleşmenin perde arkasına sabah.com.tr ulaştı! ‘Bardağı taşıran son damla!’

İYİ PARTİ'DE İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

İYİ Parti İBB Grup Başkanvekilliğinden istifa eden İbrahim Özkan ile ihracı istenen 6 Meclis Üyesi istifa ettiğini açıkladı.

İbrahim Özkan ile birlikte istifa eden isimler şöyle:

Oğuz Sarul, Bora Kılıç, Sinan Gümüş, Uluer Kaya,Yakup Fındık.

İYİ Parti’de büyük restleşmenin perde arkasına sabah.com.tr ulaştı! ‘Bardağı taşıran son damla!’

İSTİFANIN PERDE ARKASINA SABAH.COM.TR ULAŞTI

İYİ Parti kulislerinden edinilen bilgiye göre, Disiplin Kurulu 17.00 gibi toplanacaktı. Toplantıda Özkan ve beraberindeki 6 kişi için tedbiren ihraç kararı verilecekti. Özkan ve 6 Meclis Üyesi isterse 15 gün içinde savunma yapabilecekti.

İYİ Parti’de büyük restleşmenin perde arkasına sabah.com.tr ulaştı! ‘Bardağı taşıran son damla!’

HABERİ ALIR ALMAZ HAMLE YAPTILAR

Özkan ve beraberindeki Meclis Üyeleri Disiplin Kurulu toplantısı kararını duyar duymaz karşı hamle yaptı. İstifalar toplantı öncesi açıklandı ve Genel Merkez'e meydan okundu.

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