İYİ Parti’de büyük restleşmenin perde arkasına sabah.com.tr ulaştı! ‘Bardağı taşıran son damla!’

Daha sonra bu üyeler de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Sabah.com.tr'nin edindiği son dakika bilgisine göre İYİ Parti Disiplin Kurulu, İbrahim Özkan ve 6 Meclis Üyesinin ihracı için bugün bir araya gelecekti. Özkan ve beraberindeki isimler haberi duyar duymaz istifa ederek bağımsız devam etme kararı aldı. İYİ Parti Tuzla Belediye Başkan adayı Gürkan Akın ise, sabah.com.tr'nin edindiği bilgiye göre Akşener'den özür diledi ve partide kaldı.