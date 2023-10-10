İyi Parti’de İstanbul ve Ankara krizi! CHP ile işbirliği isteyen İl Başkanları görevden alındı: Bazıları blöf yaptığımızı düşünüyor ama...

14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamıştı. İyi Parti İstanbul ve Ankara il başkanları Akşener'in bu kararının aksine "CHP ile işbirliği" istedikleri için görevden alındı. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına ayrı aday çıkarmanın yanlış olacağını söylerken, bir açıklama da İyi Parti Teşkilatlandırma Başkanı Buğra Kavuncu'dan geldi. Kavuncu, "Bazılarının blöf yaptığımız, pazarlık konusu yaptığımız şeklindeki iddialarının da gerçekçi olmadığını bu uygulamalarımız da ortaya koyuyor. Genel Başkanımız Meral Akşener'in de açıkladığı gibi kendi adaylarımızla seçime katılacağız." dedi.