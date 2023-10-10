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Haberler Galeri İyi Parti’de İstanbul ve Ankara krizi! CHP ile işbirliği isteyen İl Başkanları görevden alındı: Bazıları blöf yaptığımızı düşünüyor ama...
Giriş Tarihi: 10.10.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 10:12

İyi Parti’de İstanbul ve Ankara krizi! CHP ile işbirliği isteyen İl Başkanları görevden alındı: Bazıları blöf yaptığımızı düşünüyor ama...

14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamıştı. İyi Parti İstanbul ve Ankara il başkanları Akşener'in bu kararının aksine "CHP ile işbirliği" istedikleri için görevden alındı. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına ayrı aday çıkarmanın yanlış olacağını söylerken, bir açıklama da İyi Parti Teşkilatlandırma Başkanı Buğra Kavuncu'dan geldi. Kavuncu, "Bazılarının blöf yaptığımız, pazarlık konusu yaptığımız şeklindeki iddialarının da gerçekçi olmadığını bu uygulamalarımız da ortaya koyuyor. Genel Başkanımız Meral Akşener'in de açıkladığı gibi kendi adaylarımızla seçime katılacağız." dedi.

İyi Parti’de İstanbul ve Ankara krizi! CHP ile işbirliği isteyen İl Başkanları görevden alındı: Bazıları blöf yaptığımızı düşünüyor ama...

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde hezimete uğrayan Millet İttifakı'nın ortaklarından İyi Parti, yerel seçimlere tek başına girme kararı aldı.

İyi Parti’de İstanbul ve Ankara krizi! CHP ile işbirliği isteyen İl Başkanları görevden alındı: Bazıları blöf yaptığımızı düşünüyor ama...

Akşener yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirerek, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık." ifadelerini kullandı. Konuşmasında yerel seçimlere de değinen Akşener; "Her birimiz seçime ayrı ayrı girelim. Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız. Hiçbir ilçe ve beldede iş birliği yapmayacağız" dedi.

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İyi Parti’de İstanbul ve Ankara krizi! CHP ile işbirliği isteyen İl Başkanları görevden alındı: Bazıları blöf yaptığımızı düşünüyor ama...

"İTTİFAK ZATEN BİTTİ"

Kılıçdaroğlu ise Akşener'in yerel seçimlerle ilgili aldığı kararın ardından yaptığı açıklamada, ittifakın zaten sona erdiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." dedi.

İyi Parti’de İstanbul ve Ankara krizi! CHP ile işbirliği isteyen İl Başkanları görevden alındı: Bazıları blöf yaptığımızı düşünüyor ama...

KÜRŞAD ZORLU'DAN SEÇİM MESAJI: KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da yerel seçimlerde partisinin 81 ilde kendi adaylarını çıkaracağını açıkladı.

İyi Parti’de İstanbul ve Ankara krizi! CHP ile işbirliği isteyen İl Başkanları görevden alındı: Bazıları blöf yaptığımızı düşünüyor ama...

'İstanbul ve Ankara için de aynı karar geçerli mi' şeklindeki soruya Kürşad Zorlu, "Bu metin çok açık. Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade biçimde metni olduğu gibi okuduğumuzda her şey çok net." ifadeleri ile aynı kararın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için de geçerli olduğunun mesajını verdi.

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