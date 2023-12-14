İYİ Parti’den Ekrem İmamoğlu’na rest! İstanbul’da kavga büyüyor: Dikkat çeken operasyon vurgusu!

Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:36 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 12:36

İYİ Parti'de sular durulmadı… Meral Akşener, "İttifak yok" diyerek eski ortaklarıyla köprüleri yıktı. Her fırsatta ittifak vurgusu yapan İBB Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı da görevden aldı. Ancak Özkan'ın yeniden Grup Başkanlığına seçilmesi, partide işleri iyice karıştı. Genel Merkez'e yakın isimlerden Mete Koca, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Operasyon vurgusu yaparak "Eş başkan seni başkan seçtirmeyeceğiz" çıkışı yaptı! İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aslıhan Elibol da İmamoğlu'na destek verdiği için pişman olduğunu açıkladı! İşte İYİ Parti ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan İstanbul krizinin detayları...