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Haberler Galeri İYİ Parti’den Ekrem İmamoğlu’na rest! İstanbul’da kavga büyüyor: Dikkat çeken operasyon vurgusu!
Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:36 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 12:36

İYİ Parti’den Ekrem İmamoğlu’na rest! İstanbul’da kavga büyüyor: Dikkat çeken operasyon vurgusu!

İYİ Parti'de sular durulmadı… Meral Akşener, "İttifak yok" diyerek eski ortaklarıyla köprüleri yıktı. Her fırsatta ittifak vurgusu yapan İBB Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı da görevden aldı. Ancak Özkan'ın yeniden Grup Başkanlığına seçilmesi, partide işleri iyice karıştı. Genel Merkez'e yakın isimlerden Mete Koca, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Operasyon vurgusu yaparak "Eş başkan seni başkan seçtirmeyeceğiz" çıkışı yaptı! İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aslıhan Elibol da İmamoğlu'na destek verdiği için pişman olduğunu açıkladı! İşte İYİ Parti ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan İstanbul krizinin detayları...

İYİ Parti’den Ekrem İmamoğlu’na rest! İstanbul’da kavga büyüyor: Dikkat çeken operasyon vurgusu!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük oy kaybı yaşayan İYİ Parti'de sular durulmadı. Meral Akşener'i hedef alan partililer, kazan kaldırdı. Meral Akşener'in seçime ittifaksız girileceğini açıklaması bile tepkileri bir an olsun azaltmadı.

İYİ Parti’den Ekrem İmamoğlu’na rest! İstanbul’da kavga büyüyor: Dikkat çeken operasyon vurgusu!

PEŞ PEŞE İSTİFALAR YAŞANDI…

Partide peş peşe yaşanan istifalar ise gerilimi artırdı. Son olarak İBB Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Meral Akşener'in isteğiyle görevden istifa ettiğini açıkladı. Ancak yeni Başkanvekili için yapılan oylamada İbrahim Özkan'ın yeniden başkan seçilmesi ortalığı karıştırdı.

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İYİ Parti’den Ekrem İmamoğlu’na rest! İstanbul’da kavga büyüyor: Dikkat çeken operasyon vurgusu!

PARTİ BÖLÜNDÜ!

Özkan'ı seçenler disipline sevk edilirken, İYİ Parti'de yaşanan İstanbul krizi gün yüzüne çıktı. Buna göre parti Merkezciler ve İYİ Parti ve İBB Meclis'indekiler olmak üzere ikiye ayrıldı.

İYİ Parti’den Ekrem İmamoğlu’na rest! İstanbul’da kavga büyüyor: Dikkat çeken operasyon vurgusu!

EKREM İMAMOĞLU'NU SUÇLADILAR

Defalarca kez ittifak çağrısı yapan İYİ Parti'de İBB Meclisi üyesi İbrahim Özkan'ın Meral Akşener tarafından istifa ettirilmesi, Merkez'e muhalif olan grupta huzursuzluk yarattı. Ancak İbrahim Özkan'ın yeniden Grup Başkanvekili seçilmesiyle birlikte taraflar arasında gerilim tırmandı. Merkezciler, yaşananlardan dolayı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu suçladı.

İYİ Parti’den Ekrem İmamoğlu’na rest! İstanbul’da kavga büyüyor: Dikkat çeken operasyon vurgusu!

Genel merkeze yakın isimlerden Mete Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nu suçladı.

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