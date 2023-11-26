Giriş Tarihi: 26.11.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 07:50

İYİ Partili eski başkandan şok iddialar: Listeleri parayla sattılar

İYİ Parti Şanlıurfa eski İl Başkanı Fedai Çakmaklı, geçtiğimiz seçimlerdeki milletvekilliği listelerindeki sıralamanın para karşılığı satıldığını iddia etti. Akşener'in isteği doğrultusunda aday adayı olduğunu ancak yerinin parayla başkasına satıldığını söyleyen Çakmaklı, "Dokunulmazlık ihtiyacı olan paralı kişiler listeye girmek için ciddi miktarlarda para döktü. Edirne'den aday olan bir genel başkan yardımcısı bile listeye konulmadı. Beni arayıp sıralamasının 3 milyon dolara satıldığını söyledi. Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz, Esma Bekar, Metin Ergun, Burak Akburak İYİ Parti'de bir ağ oluşturarak genel başkanı kamufle etti.