İYİ Partili Nebi Hatipoğlu’ndan ittifak açıklaması: CHP’den sadece köstek gördük! AK Parti ve MHP desteklenebilir

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan CHP'de "değişim" tartışmaları sürerken, ittifakın eski ortaklarından İYİ Parti'den de farklı sesler yükselmeye devam ediyor. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yerel seçimlerde CHP ile hareket edilmesine karşı olduğunu belirterek, CHP'nin, milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye ettiğini ifade etti. İYİ Parti olarak, yürüttükleri genel seçim kampanyasında CHP'den sadece köstek gördüklerini kaydeden Hatipoğlu, "İYİ Parti, aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?" diye konuştu.