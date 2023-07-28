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Giriş Tarihi: 28.07.2023 20:14 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 20:14

İYİ Partili Nebi Hatipoğlu'ndan ittifak açıklaması: CHP'den sadece köstek gördük! AK Parti ve MHP desteklenebilir

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan CHP'de "değişim" tartışmaları sürerken, ittifakın eski ortaklarından İYİ Parti'den de farklı sesler yükselmeye devam ediyor. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yerel seçimlerde CHP ile hareket edilmesine karşı olduğunu belirterek, CHP'nin, milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye ettiğini ifade etti. İYİ Parti olarak, yürüttükleri genel seçim kampanyasında CHP'den sadece köstek gördüklerini kaydeden Hatipoğlu, "İYİ Parti, aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?" diye konuştu.

AA
İYİ Partili Nebi Hatipoğlu’ndan ittifak açıklaması: CHP’den sadece köstek gördük! AK Parti ve MHP desteklenebilir

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP, zıt kutbu Saadet Partisi'yle, AKP'den kopan DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile seçim ittifakı yaptı.

İYİ Partili Nebi Hatipoğlu’ndan ittifak açıklaması: CHP’den sadece köstek gördük! AK Parti ve MHP desteklenebilir

CHP'ye gönül vermiş milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen, 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye etti. Peki soruyorum, İYİ Parti aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?" ifadelerine yer verdi.

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İYİ Partili Nebi Hatipoğlu’ndan ittifak açıklaması: CHP’den sadece köstek gördük! AK Parti ve MHP desteklenebilir

"İYİ PARTİ CHP İLE BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİ İÇİN ZARAR GÖRDÜ"

Öte yandan Hatipoğlu, Eskişehir'de bir grup gazeteciyle sohbetinde, genel seçimlerde İYİ Parti'nin, CHP ile birlikte hareket etmesinden dolayı zarar gördüğünü düşündüğünü ifade ederek, "Bu nedenle yaklaşan yerel seçimlerde de partimizin CHP ile ortak hareket etmesine şahsi görüşüm olarak karşıyım. Bu sadece benim değil partimizin milletvekillerinin genel görüşü. Tabii ki sonunda parti ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in değerlendirmeleri ile alınan karara kesinlikle uyacağız. Ben şu anda sadece şahsi fikrimi belirtiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Partili Nebi Hatipoğlu’ndan ittifak açıklaması: CHP’den sadece köstek gördük! AK Parti ve MHP desteklenebilir

Eskişehir'de yerel yönetimin uzun yıllardır CHP'de olduğuna işaret eden Hatipoğlu, "Yılmaz Büyükerşen hocamız Eskişehir'de çok büyük işler başardı. Ancak yaşı geldi 88'e. Yeni bir dönemde Eskişehir'e ne verebilir, alternatif yok mu? Bunlar can alıcı sorular." ifadesini kullandı.

İYİ Partili Nebi Hatipoğlu’ndan ittifak açıklaması: CHP’den sadece köstek gördük! AK Parti ve MHP desteklenebilir

"SAĞ PARTİLERİN OLUŞTURDUĞU BLOK DESTEKLENEBİLİR"

İYİ Parti olarak, yürüttükleri genel seçim kampanyasında CHP'den sadece köstek gördüklerini kaydeden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Nobran tavırla karşılaştık her yerde, her alanda. Bize Eskişehir'de hiçbir destek vermediler, biz onlara çok verdik. CHP-İYİ Parti işbirliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu bizim adımıza işlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi.

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