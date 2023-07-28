İYİ Partili Nebi Hatipoğlu’ndan ittifak açıklaması: CHP’den sadece köstek gördük! AK Parti ve MHP desteklenebilir

"İYİ PARTİ CHP İLE BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİ İÇİN ZARAR GÖRDÜ"

Öte yandan Hatipoğlu, Eskişehir'de bir grup gazeteciyle sohbetinde, genel seçimlerde İYİ Parti'nin, CHP ile birlikte hareket etmesinden dolayı zarar gördüğünü düşündüğünü ifade ederek, "Bu nedenle yaklaşan yerel seçimlerde de partimizin CHP ile ortak hareket etmesine şahsi görüşüm olarak karşıyım. Bu sadece benim değil partimizin milletvekillerinin genel görüşü. Tabii ki sonunda parti ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in değerlendirmeleri ile alınan karara kesinlikle uyacağız. Ben şu anda sadece şahsi fikrimi belirtiyorum." değerlendirmesinde bulundu.