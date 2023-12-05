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Haberler Galeri İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz
Giriş Tarihi: 05.12.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 07:41

İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz

6'lı masa fiyaskosunun ardından genel başkan değişimi yaşayan CHP'de başarılı görünmek için seçimde yeniden ittifak çabaları Meral Akşener'in reddi üzerine boşa çıktı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun adeta eşbaşkan olduğunu aktaran Mahmut Övür bugünkü yazısında CHP yönetiminin tek sorununun ittifak olmadığını her an krize dönüşebilecek daha büyük sorunları olduğunu yazdı. İşte Övür'ün köşesinden öne çıkanlar

İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! Özgürcü-Ekremci çatışması kaçınılmaz

Nihayet İyi Parti kararını verdi. Yerel seçimlere tek başına ve "müstakil" girecek. Bu durumda gözler ister istemez CHP'ye dönecek.

İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! Özgürcü-Ekremci çatışması kaçınılmaz

CHP'nin yeni yönetimi de sadece İyi Parti ve HEDEP'le ittifak yapıp yapamama sorunu yaşamıyor. "Ablama ne vereyim" ya da "HEDEP ne isterse?" sorunundan çok daha kritik sorunları var. Hem de bizzat CHP'nin geleceğiyle ilgili ve her an krize dönüşebilecek sorunlar.

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İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! Özgürcü-Ekremci çatışması kaçınılmaz

İlki CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile onu "genel başkan yapan" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki ilişkinin nasıl seyredeceğiyle ilgili. Kurultayın kazanılmasıyla başlayan "eşbaşkanlık" değerlendirmeleri bunun ilk işaretiydi.

İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! Özgürcü-Ekremci çatışması kaçınılmaz

CHP'lilere göre, ortada siyasi bir fark olmasa da partiyi yönetme açısından tıpkı seçim öncesi yaşanan "Kemalci- Ekremci" çatışması gibi yeni bir "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz.

İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! Özgürcü-Ekremci çatışması kaçınılmaz

Bunun ilk ipuçları da ittifak görüşmelerinde ve adayların belirlenmesinde ortaya çıktı. Her iki süreçte de ilk adresin İmamoğlu olması dikkat çekti.

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