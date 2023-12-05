İYİ Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı! "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz

CHP'nin yeni yönetimi de sadece İyi Parti ve HEDEP'le ittifak yapıp yapamama sorunu yaşamıyor. "Ablama ne vereyim" ya da "HEDEP ne isterse?" sorunundan çok daha kritik sorunları var. Hem de bizzat CHP'nin geleceğiyle ilgili ve her an krize dönüşebilecek sorunlar.



