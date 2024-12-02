Giriş Tarihi: 02.12.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024
09:21
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan skandal atama! Terör sevici Masatçı'ya belediyenin kapılarını yeniden açtı
3 yıl önce terör suçu sebebiyle görevden uzaklaştırılan ve dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geri dönmesi yönünde bir karar almadığı Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Sadık Orçun Masatçı'ya belediyenin kapılarını bu kez yeni başkan Cemil Tugay açtı. Sanat Koordinatörü unvanıyla göreve başlayan Masatçı'nın köy tiyatrolarından sorumlu olacağı öğrenildi.