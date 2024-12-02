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Haberler Galeri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan skandal atama! Terör sevici Masatçı'ya belediyenin kapılarını yeniden açtı
Giriş Tarihi: 02.12.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 09:21

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan skandal atama! Terör sevici Masatçı'ya belediyenin kapılarını yeniden açtı

3 yıl önce terör suçu sebebiyle görevden uzaklaştırılan ve dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geri dönmesi yönünde bir karar almadığı Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Sadık Orçun Masatçı'ya belediyenin kapılarını bu kez yeni başkan Cemil Tugay açtı. Sanat Koordinatörü unvanıyla göreve başlayan Masatçı'nın köy tiyatrolarından sorumlu olacağı öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan skandal atama! Terör sevici Masatçı’ya belediyenin kapılarını yeniden açtı

İzmir Şehir Tiyatrosu, sahneden daha çok sahne arkasındaki oyunlarla konuşulmaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan bir atama daha geldi.

TERÖR SEVİCİ MASATÇI'YA BELEDİYENİN KAPILARI TEKRAR AÇILDI

3 yıl önce terör suçu sebebiyle görevden uzaklaştırılan ve dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geri dönmesi yönünde bir karar almadığı Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Sadık Orçun Masatçı'ya belediyenin kapılarını bu kez yeni başkan Cemil Tugay açtı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan skandal atama! Terör sevici Masatçı’ya belediyenin kapılarını yeniden açtı

Terör sevici Masatçı, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geri döndürülürken, bir ay önce evlendiği ikinci eşi Dönüş Ünal ise Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü'nde koordinatör olarak işe başladı.

2021 yılında MLKP terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 51 kişiden biri olan Orçun Masatçı için mahkeme, işten atılması yönünde karar vermiş fakat nihai kararı belediyenin inisiyatifine bırakmıştı. Fakat dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer, Masatçı'yı hakkındaki davalar sebebiyle değil, Saint Petersburg Üniversitesi Tiyatro Yönetmenliği Bölümü mezunu olmamasının ifşa olmasından sonra işten çıkarmıştı. Ancak Masatçı, işten atıldığı süre boyunca şirketleri üzerinden dönemin İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Efe Kadir Oruç ile fatura kesmeye devam etti.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan skandal atama! Terör sevici Masatçı’ya belediyenin kapılarını yeniden açtı

KÖY TİYATROLARINDAN SORUMLU OLACAK

YeniAsır'da yer alan habere göre; kazandığı paralarla lüks araba ve yat aldığı iddia edilen Masatçı, 11 Kasım 2024 itibari ile İzmir Belediyesi'ndeki görevine geri döndü. Sanat Koordinatörü unvanıyla göreve başlayan Masatçı'nın köy tiyatrolarından sorumlu olacağı öğrenildi. Masatçı'nın eşiyle birlikte yüksek maaşla şehir tiyatrosuna dönüşünün ardından Şehir Tiyatrosu'nun yeni Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü ile onun yakın dostu ve oyunlarının yönetmeni Cengiz Toraman'ın olduğu, paraları Como Gölü'ndeki lüks tatillerde harcadıkları da iddialar arasında.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan skandal atama! Terör sevici Masatçı’ya belediyenin kapılarını yeniden açtı

SİCİLİ KABARIK

MLKP terör örgütü içerisinde aktif olan Sadık Orçun Masatçı, faaliyetlerine Eğitim Sen organizesinde düzenlenen etkinliklerde yer alarak başladı. 2002 yılında Tutuklu Hükümlü Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu asil üyeliğine seçildi. KHK ile kapatılan YEKAT üyesi oldu. Masatçı'nın Cumhurbaşkanına hakaret, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet, Görevli Memura Mukavemet, Terör Örgütü Propagandası Yapmak gibi adli kayıtları bulunuyor...

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