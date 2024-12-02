İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan skandal atama! Terör sevici Masatçı’ya belediyenin kapılarını yeniden açtı

Terör sevici Masatçı, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geri döndürülürken, bir ay önce evlendiği ikinci eşi Dönüş Ünal ise Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü'nde koordinatör olarak işe başladı.

2021 yılında MLKP terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 51 kişiden biri olan Orçun Masatçı için mahkeme, işten atılması yönünde karar vermiş fakat nihai kararı belediyenin inisiyatifine bırakmıştı. Fakat dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer, Masatçı'yı hakkındaki davalar sebebiyle değil, Saint Petersburg Üniversitesi Tiyatro Yönetmenliği Bölümü mezunu olmamasının ifşa olmasından sonra işten çıkarmıştı. Ancak Masatçı, işten atıldığı süre boyunca şirketleri üzerinden dönemin İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Efe Kadir Oruç ile fatura kesmeye devam etti.