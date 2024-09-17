İzmir Büyükşehir Belediyesi 14 ay geçti bir üst geçidi yapamadı

Giriş Tarihi: 17.09.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
06:54
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 ay önce Konak'ta 81 metre uzunluğundaki yaya üst geçidinin yapımına başladı. Ancak üst geçidin inşaası yılan hikayesineMenemen Belediyesi 120, Aliağa Belediyesi ise 90 günde Türkiye'nin en işlek karayolları arasında yer alan Çanakkale yolu üzerinde, yüzlerce metre uzunluğunda katlı kavşak inşa ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ilçe sınırları içinde yer alan Karataş'ta, 81 metre uzunluğundaki yaya üst geçidini aradan14 ay geçmiş olmasına rağmen bir türlü tamamlayamadı.