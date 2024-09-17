İzmir Büyükşehir Belediyesi 14 ay geçti bir üst geçidi yapamadı

MHP'li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediyenin kendi imkanları ile 18 Temmuz 2022'de Çanakkale Devlet Karayolu üzerinde yapımına başladığı 29 Ekim Cumhuriyet Katlı Kavşağını 90 günde tamamlayıp hizmete açtı. Çalışmalar kapsamında 3 bin 300 metrekare yeşil alan, kaldırım ve orta refüj düzenlemesi ile 22 bin 539 metrekare yapısal alan inşa edildi.