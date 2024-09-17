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Haberler Galeri İzmir Büyükşehir Belediyesi 14 ay geçti bir üst geçidi yapamadı
Giriş Tarihi: 17.09.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 06:54

İzmir Büyükşehir Belediyesi 14 ay geçti bir üst geçidi yapamadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 ay önce Konak'ta 81 metre uzunluğundaki yaya üst geçidinin yapımına başladı. Ancak üst geçidin inşaası yılan hikayesineMenemen Belediyesi 120, Aliağa Belediyesi ise 90 günde Türkiye'nin en işlek karayolları arasında yer alan Çanakkale yolu üzerinde, yüzlerce metre uzunluğunda katlı kavşak inşa ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ilçe sınırları içinde yer alan Karataş'ta, 81 metre uzunluğundaki yaya üst geçidini aradan14 ay geçmiş olmasına rağmen bir türlü tamamlayamadı.

ERTAN GÜRCANER
İzmir Büyükşehir Belediyesi 14 ay geçti bir üst geçidi yapamadı

MHP'li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediyenin kendi imkanları ile 18 Temmuz 2022'de Çanakkale Devlet Karayolu üzerinde yapımına başladığı 29 Ekim Cumhuriyet Katlı Kavşağını 90 günde tamamlayıp hizmete açtı. Çalışmalar kapsamında 3 bin 300 metrekare yeşil alan, kaldırım ve orta refüj düzenlemesi ile 22 bin 539 metrekare yapısal alan inşa edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 14 ay geçti bir üst geçidi yapamadı

460 METREKARELİK BATTI ÇIKTI 120 GÜNDE TAMAMLANDI

AK Partili Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ise ilçeyi ikiye bölen Çanakkale yolu üzerinde 2023 yılı kasım ayında temelini attığı 460 metre uzunluğundaki battı çıktı ve çevre düzenleme projesini 120 gün yani 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlayıp hizmete açtı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi 14 ay geçti bir üst geçidi yapamadı

Aliağa ve Menemen Belediyelerinde durum böyleyken İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak ilçe sınırları içinde yer alan Karataş mevkiindeki 81 metre uzunluğunda, 3.6 metre genişliğindeki yaya üst geçidinin yer teslimini 2023 yılı temmuz ayında yapmış olmasına rağmen aradan geçen 14 alık süreçte bir türlü hizmete sokamadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 14 ay geçti bir üst geçidi yapamadı

YAPIMI YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

Yapımı adeta yılan hikayesine dönen yaya süt geçidinin yer teslimi Temmuz 2023'te yapılmış olmasına karşın resmi temel atma töreni 31 Mart yerel seçimlerine 1 haftadan az bir süre kala gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 14 ay geçti bir üst geçidi yapamadı

Törende konuşan dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaya üst geçidinin Haziran 2024'te devreye gireceğini söylese de deyim yerindeyse evdeki hesap çarşıya uymadı.

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