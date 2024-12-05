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Haberler Galeri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden skandal! Mezarlığa dozer soktular: Ölülere de saygıları yok
Giriş Tarihi: 05.12.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 12:33

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden skandal! Mezarlığa dozer soktular: Ölülere de saygıları yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama'da büyük bir skandala imza attı. Gömü yeri sıkıntısı çeken Mezarlıklar Daire Başkanlığı, kamulaştırma yapıp yeni alanları gömüye açmakta geç kalınca eski kabristana iş makinası sokup mezarları yerle bir etti. Ardından da dolduğu için 1989 yılında gömüye kapatılan eski mezarlığı sessiz sedasız tekrar gömüye açtı. Üstelik bunu da iddiaya göre İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Kararı olmadan, usulsüz şekilde yaptı. Eski mezarlığın büyükşehir eli ile yerle bir edilmesi ilçede rahatsızlık yarattı.

ERTAN GÜRCANER
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden skandal! Mezarlığa dozer soktular: Ölülere de saygıları yok

Yakınlarının cenaze törenine katılmak için mezarlığa giden çok sayıda Bergamalı eski mezarlıkta karşılaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı. Yakınları tekrar gömüye açılan eski mezarlığa defnedilen birçok kişi defin işlemi sırasında toprak içinde insan kemikleri gördüklerini iddia etti. Benzer durumların kendi yakınlarının mezarlarına da uygulanmasından tedirginlik duyan vatandaşlar yaşananlara isyan etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden skandal! Mezarlığa dozer soktular: Ölülere de saygıları yok

GÖMÜ YERİ AÇMAK İÇİN İŞ MAKİNALARI İLE MEZARLARIN ÜZERİNDEN GEÇMİŞLER

SABAH, Bergama Eski Kabristanında mezarlıklar daire başkanlığı eli ile gerçekleştirilen talanı çektiği fotoğraflarla tek tek belgeledi. Fotoğraf karelerine yansıyan görüntülerde mezarlığın içine sokulan iş makinalarının mezarlıkta yarattığı tahribat tek tek gözler önüne serildi. Mezar taşlarının kırıldığı, bir çok mezarın üstünden iş makinaları ile geçilip yeni yer açılmaya çalışıldığı, eskiden mezar olan bazı yerlerinde parke taşı döşenip yürüyüş yoluna dönüştürüldüğü görüldü.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden skandal! Mezarlığa dozer soktular: Ölülere de saygıları yok

MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİNDE GÖMÜ YAPILMAMIŞ GÖRÜNÜYOR AMA…

Öte yandan SABAH'ın yaptığı araştırmada dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Yakınlarının gömülü olduğu yeri bulamayan vatandaşlar geçtiğimiz yıllarda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından devreye sokulan Mezarlık Bilgi Sistemi sayesinde yakınının nerede gömülü olduğunu ekranda çıkan krokiyi tıklayarak bulabiliyordu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden skandal! Mezarlığa dozer soktular: Ölülere de saygıları yok

Şimdi yine aynı kroki üzerinde işaretli eski mezarlar tıklandığında bilgisayar ekranında birçok mezar için 'gömü yapılmamış veya sahibi tespit edilememiş' ibaresinin yer alması dikkat çekti. Üstelik aynı ibarenin altındaki fotoğraf kutusu tıklandığında üzerinde mezar taşının da bulunduğu mezarın fotoğrafının çıkıyor olması akıllara 'Bu nasıl sahipsiz mezar' sorularının gelmesine neden oldu. Yaşananlar gömü yapabilmek için kayıtların yetkililer tarafından silinmiş olabileceği iddialarını akıllara getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden skandal! Mezarlığa dozer soktular: Ölülere de saygıları yok

33 BİN METREKARELİK ALANIN TAHSİS İŞLEMLERİ HALEN DAHA SÜRÜYOR

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesinin dolan yeni mezarlığın yanındaki 33 bin metrekarelik alanı gömüye açmak için harekete geçtiği sızan bilgiler arasında yer aldı. Edinilen bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çitköy Mahallesinde orman vasfı taşıyan arsanın 13 bin 813 metrekarelik bölümünün mezarlık olarak kullanılmak üzere tahsisi için başvuruda bulundu. Başvuru doğrultusunda istenen İl Hıfzı Sıhha Kurulu raporu için önümüzdeki günlerde bir komisyonun alana gidip inceleme yapacağı öğrenildi.

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