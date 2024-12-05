Giriş Tarihi: 05.12.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024
12:33
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden skandal! Mezarlığa dozer soktular: Ölülere de saygıları yok
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama'da büyük bir skandala imza attı. Gömü yeri sıkıntısı çeken Mezarlıklar Daire Başkanlığı, kamulaştırma yapıp yeni alanları gömüye açmakta geç kalınca eski kabristana iş makinası sokup mezarları yerle bir etti. Ardından da dolduğu için 1989 yılında gömüye kapatılan eski mezarlığı sessiz sedasız tekrar gömüye açtı. Üstelik bunu da iddiaya göre İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Kararı olmadan, usulsüz şekilde yaptı. Eski mezarlığın büyükşehir eli ile yerle bir edilmesi ilçede rahatsızlık yarattı.