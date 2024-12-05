İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden skandal! Mezarlığa dozer soktular: Ölülere de saygıları yok

Şimdi yine aynı kroki üzerinde işaretli eski mezarlar tıklandığında bilgisayar ekranında birçok mezar için 'gömü yapılmamış veya sahibi tespit edilememiş' ibaresinin yer alması dikkat çekti. Üstelik aynı ibarenin altındaki fotoğraf kutusu tıklandığında üzerinde mezar taşının da bulunduğu mezarın fotoğrafının çıkıyor olması akıllara 'Bu nasıl sahipsiz mezar' sorularının gelmesine neden oldu. Yaşananlar gömü yapabilmek için kayıtların yetkililer tarafından silinmiş olabileceği iddialarını akıllara getirdi.