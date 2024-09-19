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Haberler Galeri İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri ve kirliliği önlemek için önemli çalışma: Bilim Kurulu üyeleri önerilerini anlattı
Giriş Tarihi: 19.09.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:48

İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri ve kirliliği önlemek için önemli çalışma: Bilim Kurulu üyeleri önerilerini anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerini mercek altına almak amacıyla oluşturulan Bilim Kurulu'nun ilk toplantısında bilim insanları, körfezle ilgili yapılması gereken çalışmalar hakkında önerilerini paylaştı. Prof. Dr. Ergün Taşkın, "Bu bölgeyi iyileştirmek için ilk yapılacak, karasal bölgeden bütün şehirsel, endüstriyel, tarımsal girdilerin tamamen kesilmesi, herhangi bir kirlilik yükü verilmemesi" dedi.

AA
İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleri ve kirliliği önlemek için önemli çalışma: Bilim Kurulu üyeleri önerilerini anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın başkanlığında 35 bilim insanı ve yetkililerin katılımıyla 17-18 Eylül'de gerçekleştirilen toplantıda körfezin durumu ele alındı.

İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleri ve kirliliği önlemek için önemli çalışma: Bilim Kurulu üyeleri önerilerini anlattı

Kurulda yer alan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alper Doğan, AA muhabirine, toplantıda farklı disiplinlerden bilim insanları tarafından oluşturulan 3 çalışma grubunun çalışma yürüttüğünü anlattı.

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İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleri ve kirliliği önlemek için önemli çalışma: Bilim Kurulu üyeleri önerilerini anlattı

Görüşlerin tek tek irdelendiğini ifade eden Doğan, "Körfez ekosisteminde yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik acil olarak ele alınması gereken konuların yanında, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlerle ilgili görüşlerimiz ilettik. Tüm grupların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, görüşler irdelenip rapor haline getirilerek Bakanlık yetkililerine iletildi. Toplantı sonunda çok sayıda bilim insanın değerli görüşleri ile oluşturulan raporun, körfezdeki kalıcı düzelmenin önünü açacak adımlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleri ve kirliliği önlemek için önemli çalışma: Bilim Kurulu üyeleri önerilerini anlattı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Deniz Biyoloğu Prof. Dr. Ergün Taşkın da balık ölümlerinin su kütlesinde aşırı artış gösteren bakteri türleri dinoflagellat ve siyanobakterinin, balıkların solungaçlarını tıkayarak solunumunu engellemesi sonucunda gerçekleştiğini düşündüğünü vurguladı.

İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleri ve kirliliği önlemek için önemli çalışma: Bilim Kurulu üyeleri önerilerini anlattı

İzmir Körfezi'nin durumunun kronik bir hal aldığını kaydeden Taşkın, şöyle konuştu:

"Bu bölgeyi iyileştirmek için ilk yapılacak, karasal bölgeden bütün şehirsel, endüstriyel, tarımsal girdilerin tamamen kesilmesi, herhangi bir kirlilik yükü verilmemesi. Arıtmanın iyi çalışması ve kapasitesinin arttırılması, ardından iç körfezde dip taraması yapılarak çıkan malzemeyi karada bertaraf etmek lazım. Bunlar yapılsa dahi sonrasında karasal baskıyı ve girdiyi azaltmanın sürekli hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde birkaç yıl sonra iç körfez gibi orta ve dış körfezdeki kirliliği konuşuyor olacağız."

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