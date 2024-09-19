Giriş Tarihi: 19.09.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
15:48
İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri ve kirliliği önlemek için önemli çalışma: Bilim Kurulu üyeleri önerilerini anlattı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerini mercek altına almak amacıyla oluşturulan Bilim Kurulu'nun ilk toplantısında bilim insanları, körfezle ilgili yapılması gereken çalışmalar hakkında önerilerini paylaştı. Prof. Dr. Ergün Taşkın, "Bu bölgeyi iyileştirmek için ilk yapılacak, karasal bölgeden bütün şehirsel, endüstriyel, tarımsal girdilerin tamamen kesilmesi, herhangi bir kirlilik yükü verilmemesi" dedi.