İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleri ve kirliliği önlemek için önemli çalışma: Bilim Kurulu üyeleri önerilerini anlattı

İzmir Körfezi'nin durumunun kronik bir hal aldığını kaydeden Taşkın, şöyle konuştu:

"Bu bölgeyi iyileştirmek için ilk yapılacak, karasal bölgeden bütün şehirsel, endüstriyel, tarımsal girdilerin tamamen kesilmesi, herhangi bir kirlilik yükü verilmemesi. Arıtmanın iyi çalışması ve kapasitesinin arttırılması, ardından iç körfezde dip taraması yapılarak çıkan malzemeyi karada bertaraf etmek lazım. Bunlar yapılsa dahi sonrasında karasal baskıyı ve girdiyi azaltmanın sürekli hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde birkaç yıl sonra iç körfez gibi orta ve dış körfezdeki kirliliği konuşuyor olacağız."