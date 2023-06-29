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Haberler Galeri İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı: Milletten kopmayacağız
Giriş Tarihi: 29.06.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 07:53

İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı: Milletten kopmayacağız

Kurban Bayramı nedeniyle Meclis'in renkli simaları ile yaptığımız röportajda bugünkü konuğumuz Şebnem Bursalı... Kadınların TBMM'de daha çok söz sahibi olmasının öncülüğünü yapan AK Parti, 28'nci dönemde de en çok kadın milletvekili sayısı ile dikkat çekti. 50 kadın milletvekilinden biri de 30 yıl boyunca gazeteci olarak çalışan, son olarak atv'nin Ankara Temsilciliği görevini yürüten Şebnem Bursalı oldu.

İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı: Milletten kopmayacağız

TBMM'ye gazeteci kimliğiyle girmenin verdiği alışkanlıklardan kurtulamadığını ve ilk günkü anısını paylaşan Bursalı, "30 yıldır Meclis'e gazeteci olarak gelip kuliste milletvekilleri ile sohbet ettikten sonra genel kurulun kapısına kadar onlarla sohbet ediyor, bizim o kapıdan girmemiz yasak olduğu için oradan hep geri dönüyorduk.

İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı: Milletten kopmayacağız

Yemin töreni için genel kurula girecektim. Kapıya kadar geldim ayağım gitmedi bir an. Alışkanlık gereği durdum. Kavas 'buyurun sayın vekilim' dedi. Ben orada anladım milletvekili olduğumu. Artık içeri girebiliyorum dedim içimden. Besmele ve Ayetelkürsi ile giriş yaptım" dedi.

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İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı: Milletten kopmayacağız

EN DOĞRU SORULARI HALK SORUYOR
Hep soru soran taraftan soruları cevaplayan tarafa geçen Bursalı, "Türkiye'de en güzel, en doğru sorularını bu ülkenin sağduyulu, zeki ve asil vatandaşları soruyor. Yaptığım röportajlarda, haberlerimde, yöneticiliğimde hep doğru, sağduyulu, hakkaniyetli sorular sormaya özen gösterdim. İmza attığım binlerce haberde de aynı ilkeleri gözettim. Bundan sonra da bana yönelttiğiniz gibi böyle zor sorulara yine aynı samimiyetle cevap vereceğim" diye konuştu.

İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı: Milletten kopmayacağız

MİLLETTEN KOPMAYACAĞIZ
Türkiye Yüzyılı'nda alınacak önemli kararlarda vekil olarak imzasının olmasını istediğini aktaran Bursalı, "Gazeteciyken 24 saatinizi işinizle geçirirsiniz, milletvekiliyken de aynı. Meslekten çok bir hayat biçimidir hem gazetecilik hem siyaset. Gazeteciyken millet adına doğru sorular sormak görevinizdir.

İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı: Milletten kopmayacağız

Milletvekiliyken de bu soruları hem sormak hem de millet adına en doğru cevabı bulmak ve elbette en önemlisi millet adına en doğrusunu yapmak göreviniz olmalı. Bizim gibi muhabir ruhu taşıyan arkadaşlarımızın da tarzı budur, milletten kopanı yoktur. Gazetecilik mesleğinin benim açımdan İzmir'e karşı görevimi yerine getirirken çok büyük avantaj olacağına inanıyorum. Gazetecilik dönemimde kapım herkese açıktı. Milletvekilliğinde de yine kapım açık olacak, yine vatandaşlarımız TBMM'deki adresimi bilecekler ve nasıl eskiden telefonlarına dönüyorsam, yine döneceğim.

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