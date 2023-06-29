Giriş Tarihi: 29.06.2023 07:51
Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
07:53
İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı: Milletten kopmayacağız
Kurban Bayramı nedeniyle Meclis'in renkli simaları ile yaptığımız röportajda bugünkü konuğumuz Şebnem Bursalı... Kadınların TBMM'de daha çok söz sahibi olmasının öncülüğünü yapan AK Parti, 28'nci dönemde de en çok kadın milletvekili sayısı ile dikkat çekti. 50 kadın milletvekilinden biri de 30 yıl boyunca gazeteci olarak çalışan, son olarak atv'nin Ankara Temsilciliği görevini yürüten Şebnem Bursalı oldu.