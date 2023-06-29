İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı: Milletten kopmayacağız

Milletvekiliyken de bu soruları hem sormak hem de millet adına en doğru cevabı bulmak ve elbette en önemlisi millet adına en doğrusunu yapmak göreviniz olmalı. Bizim gibi muhabir ruhu taşıyan arkadaşlarımızın da tarzı budur, milletten kopanı yoktur. Gazetecilik mesleğinin benim açımdan İzmir'e karşı görevimi yerine getirirken çok büyük avantaj olacağına inanıyorum. Gazetecilik dönemimde kapım herkese açıktı. Milletvekilliğinde de yine kapım açık olacak, yine vatandaşlarımız TBMM'deki adresimi bilecekler ve nasıl eskiden telefonlarına dönüyorsam, yine döneceğim.



