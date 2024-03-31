İZMİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İzmir yerel seçim sonuçları canlı takip

Giriş Tarihi: 31.03.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
21:06
SON DAKİKA YEREL SEÇİM SONUÇLARI: 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için tüm Türkiye sandığa gitti ve oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. İzmir yerel seçim sonuçları, 31 Mart 2024 yerel seçimleri açısından en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in yayın yasağının sona erdiğini duyurmasının ardından İzmir'den ilk sonuçlar gelmeye başladı. İzmir yerel seçim sonuçlarını son dakika ve canlı olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 2024 İzmir yerel seçim sonuçları...