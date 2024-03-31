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Haberler Galeri İZMİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İzmir yerel seçim sonuçları canlı takip
Giriş Tarihi: 31.03.2024 21:06 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 21:06

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İzmir yerel seçim sonuçları canlı takip

SON DAKİKA YEREL SEÇİM SONUÇLARI: 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için tüm Türkiye sandığa gitti ve oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. İzmir yerel seçim sonuçları, 31 Mart 2024 yerel seçimleri açısından en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in yayın yasağının sona erdiğini duyurmasının ardından İzmir'den ilk sonuçlar gelmeye başladı. İzmir yerel seçim sonuçlarını son dakika ve canlı olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 2024 İzmir yerel seçim sonuçları...

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İzmir yerel seçim sonuçları canlı takip

SON DAKİKA HABERLERİ: Türkiye genelinde 61 milyondan fazla vatandaş, Mahalli İdareler Seçimleri 2024 için sandık başına gitti. Oy verme işlemleri illere göre farklılık gösteriyor.

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İzmir yerel seçim sonuçları canlı takip

Mahalli İdareler Seçimleri için 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona erdi. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana gibi illerde de oy verme işlemleri sabah saat 08.00'da başladı ve 17.00'da sona erdi.

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İZMİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İzmir yerel seçim sonuçları canlı takip

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İzmir yerel seçim sonuçları canlı takip

Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in yayın yasağının sona erdiğini duyurmasının ardından İzmir'den ilk sonuçlar gelmeye başladı.

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İzmir yerel seçim sonuçları canlı takip

2024 yerel seçim sonuçlarında İzmir'i hangi partinin kazandığı merak ediliyor. İzmir seçim sonuçlarında son durum ne? 2024 İzmir yerel seçim sonuçlarında hangi aday önde?

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