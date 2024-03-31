İZMİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İzmir yerel seçim sonuçları canlı takip

Mahalli İdareler Seçimleri için 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona erdi. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana gibi illerde de oy verme işlemleri sabah saat 08.00'da başladı ve 17.00'da sona erdi.