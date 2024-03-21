Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
09:02
İzmir seçmenini 'aydınlatan' kampanya! Hamza Dağ rüzgarı
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın, "hizmet" eksenli güçlü seçim kampanyasının kentte bambaşka bir seçim havasına neden olduğunu ifade etti. Her seçim öncesi İzmirlilerin verdiği, 'Hizmet istemiyoruz' manasına gelen tepkilerin artık olmadığını belirten Övür, "Onun yerini bu kez, 'Artık yeter hizmet istiyoruz' talebi almış gibi... Birçok insan ya karar verdiğini ya da bu doğrultuda karar verebileceğini söylüyor." ifadelerini kullandı.