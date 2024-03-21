İzmir seçmenini ’aydınlatan’ kampanya! Hamza Dağ rüzgarı

CHP'nin aday belirleme yöntemi, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin topyekûn silinmesi sadece partilileri değil oy veren sosyolojiyi de etkilemiş. Bir anlamda CHP'li seçmen, her seçim sonrasında yaşadığı hayal kırıklığının bir tık düşüğünü yaşıyor.

Bu düşük düzeyli hayal kırıklığı seçmende bir başka "aydınlanmaya" da yol açmış... Yine ilk kez her seçim öncesi İzmirlilerin verdiği, "Hizmet istemiyoruz" manasına gelen tepkiler yok artık. Onun yerini bu kez, "Artık yeter hizmet istiyoruz" talebi almış gibi... Birçok insan ya karar verdiğini ya da bu doğrultuda karar verebileceğini söylüyor. Bu yeni bir durum... Aydınlanan seçmen, sandığa gidince, "siyaseti mi hizmeti mi" tercih edecek onu da sandıklar açıldığında göreceğiz.

