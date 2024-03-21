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Haberler Galeri İzmir seçmenini 'aydınlatan' kampanya! Hamza Dağ rüzgarı
Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 09:02

İzmir seçmenini 'aydınlatan' kampanya! Hamza Dağ rüzgarı

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın, "hizmet" eksenli güçlü seçim kampanyasının kentte bambaşka bir seçim havasına neden olduğunu ifade etti. Her seçim öncesi İzmirlilerin verdiği, 'Hizmet istemiyoruz' manasına gelen tepkilerin artık olmadığını belirten Övür, "Onun yerini bu kez, 'Artık yeter hizmet istiyoruz' talebi almış gibi... Birçok insan ya karar verdiğini ya da bu doğrultuda karar verebileceğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

MAHMUT ÖVÜR
İzmir seçmenini ’aydınlatan’ kampanya! Hamza Dağ rüzgarı

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Yerel seçimlerin son 10 günündeyiz. "Hangi ilde yerel seçim havası var?" derseniz hiç tereddütsüz İzmir derim. İzmir'de ilginç, coşkulu ve biraz da değişik bir seçim havası var.
Ağrılıların ve işadamı Mehmet Tekinalp'in Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ı konuk edecekleri iftara katılmadan önce şehri dolaşıyorum. Belki İstanbul ve Ankara'daki CHP adayları kadar devasa afişler yok ama yer gök aday fotoğrafları ve vaatlerin yer aldığı reklam panolarıyla dolu.

İzmir seçmenini ’aydınlatan’ kampanya! Hamza Dağ rüzgarı

Gittiğimiz her yerde, yürüdüğümüz her caddede kiminle karşılaşsak ya biz seçimi soruyoruz ya da onlar sözü seçime getiriyor. Başta da söyledim, İzmir'de belki de ilk kez bambaşka bir seçim havası var. Bir kere, müthiş bir Hamza Dağ rüzgârı esiyor. Bunda Dağ'ın "hizmet" eksenli güçlü seçim kampanyası kadar, CHP içinde yaşanan siyasi kargaşanın da etkisi var.

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İzmir seçmenini ’aydınlatan’ kampanya! Hamza Dağ rüzgarı

CHP'nin aday belirleme yöntemi, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin topyekûn silinmesi sadece partilileri değil oy veren sosyolojiyi de etkilemiş. Bir anlamda CHP'li seçmen, her seçim sonrasında yaşadığı hayal kırıklığının bir tık düşüğünü yaşıyor.
Bu düşük düzeyli hayal kırıklığı seçmende bir başka "aydınlanmaya" da yol açmış... Yine ilk kez her seçim öncesi İzmirlilerin verdiği, "Hizmet istemiyoruz" manasına gelen tepkiler yok artık. Onun yerini bu kez, "Artık yeter hizmet istiyoruz" talebi almış gibi... Birçok insan ya karar verdiğini ya da bu doğrultuda karar verebileceğini söylüyor. Bu yeni bir durum... Aydınlanan seçmen, sandığa gidince, "siyaseti mi hizmeti mi" tercih edecek onu da sandıklar açıldığında göreceğiz.

İzmir seçmenini ’aydınlatan’ kampanya! Hamza Dağ rüzgarı

Bu izlenimlerle iftarın yapılacağı Balçova'ya doğru hareket ediyoruz. Gözüm yine şehri süsleyen afişlerde. Bırakın favori adayları veya partileri, meclis üyelerinin bile afişleri var. Ama ilginçtir, DEM Parti'yi ve başkan adayı Akın Birdal'ı şehrin birçok merkezinde görmedim. Sanki İzmir'de DEM Parti ve aday yok gibi. Ortada bir siyaset mühendisliği mi var yoksa onlar da seçmene "terlik" muamelesi mi çekiyorlar belli değil.

İzmir seçmenini ’aydınlatan’ kampanya! Hamza Dağ rüzgarı

Buna rağmen İzmir'de samimi ve sahici bir seçim havası sürüyor. Şehirdeki seçim havası iftarın yapılacağı salona da yansımış ki her masada seçim konuşuluyor. Ayaküstü de olsa Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'ın masasına uğruyorum. Biraz sohbet etmekte bile zorlanıyorum; çünkü etrafı hemen sarılıyor. Masada Dağ'ı yalnız bırakmayan AK Parti milletvekilleri Şebnem Bursalı, Mehmet Ali Çelebi ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu ile selamlaştıktan sonra ayrılıyorum.

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