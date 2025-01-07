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Haberler Galeri İzmir'de hayatı durduran maaş krizi! On binlerce işçi iş bırakıp sokaklara döküldü
Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:02

İzmir'de hayatı durduran maaş krizi! On binlerce işçi iş bırakıp sokaklara döküldü

SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyeden arasında yer alan CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde patlak veren maaş krizi büyüyor. CHP'li belediye, 7 Ocak'ta yatması gereken işçi maaşlarının sadece üçte birini hesaplara yatırınca belediyede örgütlü sendika tam gün iş bıraktı. Binlerce işçi sendika binasından Büyükşehir Hizmet binasının bulunduğu Basmane Meydanına yürüdü.

ERTAN GÜRCANER
İzmir’de hayatı durduran maaş krizi! On binlerce işçi iş bırakıp sokaklara döküldü

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kötü yönetimi, bünyesinde çalışan on binlerce işçiyle kentte yaşayan milyonlarca İzmirliyi vurdu.

İzmir’de hayatı durduran maaş krizi! On binlerce işçi iş bırakıp sokaklara döküldü

Mali açıdan darboğaza giren Büyükşehir 7 Ocak'ta yatması gereken işçi maaşlarının sadece üçte birini hesaplara yatırınca belediyede örgütlü sendika tam gün iş bıraktı.

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İzmir’de hayatı durduran maaş krizi! On binlerce işçi iş bırakıp sokaklara döküldü

Tugay'ın eylemi durdurma girişimleri de sonuçsuz kalınca sabah erken saatlerde bir araya gelen binlerce işçi sendika binasından Büyükşehir Hizmet binasının bulunduğu Basmane Meydanına yürüdü.

İzmir’de hayatı durduran maaş krizi! On binlerce işçi iş bırakıp sokaklara döküldü

İş bırakma eylemi nedeniyle 580 civarında otobüs de gün içinde seferlere çıkmadı.

İzmir’de hayatı durduran maaş krizi! On binlerce işçi iş bırakıp sokaklara döküldü

Kent genelinde yürütülen asfaltlama çalışmaları dururken İZBB sorumluluğundaki park bahçe ve rekreasyon alanlarının bakım temizlik, sulama ve onarım çalışmaları da yapılamadı.

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