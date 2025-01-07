Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
12:02
İzmir'de hayatı durduran maaş krizi! On binlerce işçi iş bırakıp sokaklara döküldü
SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyeden arasında yer alan CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde patlak veren maaş krizi büyüyor. CHP'li belediye, 7 Ocak'ta yatması gereken işçi maaşlarının sadece üçte birini hesaplara yatırınca belediyede örgütlü sendika tam gün iş bıraktı. Binlerce işçi sendika binasından Büyükşehir Hizmet binasının bulunduğu Basmane Meydanına yürüdü.