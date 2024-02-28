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Giriş Tarihi: 28.02.2024 23:28 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 23:28

KAAN yine dünya gündeminde: Hızla büyüyen Türkiye'nin tarihi dönüm noktası

Milli muharip uçağı KAAN'ın 21 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından dünya basınında Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlara olan ilgi ve övgü devam ediyor. Dünyanın önde gelen basın kuruluşları KAAN'ı manşetlerine taşımayı sürdürdü. Alman Welt gazetesi "Bu dönüm noktası, Türkiye'nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor" derken Hollanda basını "Türkiye, savaş uçağı Kaan ile gökyüzündeki hakimiyetini bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.

AA
KAAN yine dünya gündeminde: Hızla büyüyen Türkiye’nin tarihi dönüm noktası

Milli muharip uçağı KAAN'ın 21 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından dünya basınında Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlara olan ilgi ve övgü devam ediyor.

KAAN yine dünya gündeminde: Hızla büyüyen Türkiye’nin tarihi dönüm noktası

İspanya'da savunma alanında haber yapan internet siteleri, KAAN ile ilgili haberlerini sürdürdü.

"Defensa.com" adlı internet sitesi, "Türk Hava Kuvvetlerinin gelecekteki muharip uçağı ilk uçuşunu yaptı" başlığıyla verdiği haberde, "Bu, Türk sanayisinin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin liderliğinde, uluslararası alanda (hayalet) olarak tanımlanan 5'inci nesil savaş uçağı ve radar görünmezlik yeteneklerini geliştirmeye yönelik iddialı projesi kapsamında çok önemli bir adımdır." yorumu yapıldı.

KAAN'ın üretim aşamalarının ve gelecek projelerinin aktarıldığı haberde, "Uçağın nihai hedefi, Türkiye'yi 5'inci nesil savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sayılı ülkelerden biri haline getirmek." ifadesi kullanıldı.

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KAAN yine dünya gündeminde: Hızla büyüyen Türkiye’nin tarihi dönüm noktası

"Aviacionline.com" sitesi de "KAAN, 5. nesil Türk savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı" başlığıyla verdiği haberde, "KAAN'ın F-35 gibi 5. nesil uçaklar arasında 1. blokta yer alacağını, uluslararası pazarlarda büyük ilgi göreceğini, rakip modellerin üstün özelliklere sahip olacağını, milli tasarımlı motorun üretime girdiğinde ABD'li modellerden arındırılacağını ve Pakistan gibi bazı ülkelerin şimdiden büyük ilgi gösterdiğini" yazdı.

KAAN, ÜLKENİN EN İDDİALI TEKNOLOJİK ÇABASINI TEMSİL EDİYOR"

İtalyan Panorama dergisinde çıkan haberde de Türkiye'nin "ulusal gurur gösterisiyle" yeni askeri uçağını uçurduğu belirtildi.

Haberde, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Kaan, ülkenin savunma yeteneklerini güçlendirmeyi ve küresel sahnedeki stratejik konumunu geliştirmeyi amaçlayan en iddialı teknolojik çabasını temsil ediyor. Bu, Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programını klonlama girişimi değil, ABD'nin F-22'sine daha çok benzeyen, artık yaşlanan F-16D'lerin yerini alabilecek sipariş bekleyen bir uçak." ifadeleri kullanıldı.

Kaan'ın temellerinin 2016'da atıldığı ve 5. nesil bir uçak olarak değerlendirildiği belirtildi.

KAAN yine dünya gündeminde: Hızla büyüyen Türkiye’nin tarihi dönüm noktası

KAAN HOLLANDA'DA DA ÖVGÜ ALIYOR

Hollanda'nın önemli gazeteleri ve savunma alanında haber yapan internet sitesi, KAAN ile ilgili haberleri ilgiyle takip etti.

De Volkskrant gazetesinin "Türkiye, savaş uçağı Kaan ile gökyüzündeki hakimiyetini bir kez daha gösteriyor" başlıklı haberinde, KAAN'ın ilk test uçuşunu başarıyla tamamladığı belirtildi.

Türkiye'nin silah pazarında önemli bir oyuncu haline geldiği vurgulanan haberde, Türk savunma sanayisinin "başarılı Bayraktar insansız hava aracının ardından şimdiki iddialı projesi olan kendi savaş uçağı üzerinde çalıştığı" kaydedildi.

Türkiye'nin savaş uçaklarının üretiminde kendi kendine yeterlilik için önemli projeler yaptığı aktarılan haberde, bunun hızla büyüyen savunma sanayisi için ciddi bir adım olduğuna dikkati çekildi.

De Telegraaf gazetesinin haberinde de "Türkiye kendi geliştirdiği ilk savaş uçağını tanıttı" başlığı kullanılırken KAAN'ın, Türkiye'nin kendi ürettiği ilk savaş uçağı olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin kendi savaş uçağı üretiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın bağımsız savunma sanayine sahip olma hedefleriyle örtüştüğü belirtilen haberde, Kaan'ın öne çıkan özellikleri arasında yüksek manevra kabiliyeti ve gövdede silah taşıma yeteneklerinin yer aldığı kaydedildi.

Orta avcı uçağı kategorisinde yer alan KAAN'ın, 21 metre uzunluğa, 14 metre kanat açıklığına sahip olduğu ifade edildi.

"Upinthesky.nl" internet sitesi, "Türk savaş uçağı KAAN havalandı" başlığıyla verdiği haberde, "Türkiye'nin ilk yerli üretim savaş uçağı olan KAAN, bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu prestij projesinde önemli bir adımdır." yorumu yapıldı.

KAAN yine dünya gündeminde: Hızla büyüyen Türkiye’nin tarihi dönüm noktası

BALKAN MEDYASINDAN KAAN'A ÖVGÜ

KAAN'ın ilk uçuşuna Balkan ülkeleri Slovenya, Sırbistan, ve Karadağ medyalarında övgüyle yer verilmeye devam ediliyor.

Slovenya'da savunma alanında yayımlar yapan "Savunma Dergisi", KAAN'ın ilk uçuşunu "Türk savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu yaptı" başlığıyla yansıttı.

Dergide, "Bu, Türkiye için havacılık programında önemli bir ilerlemedir." ifadesine yer verildi.

Karadağ'daki haber sitesi Mondo, haberi, "Türk muharebe uçağı ilk uçuşunu yaptı. 'Kötü diller' çok şey konuştu ama bu tarihin en iddialı programı." ifadeleriyle okurlarına aktardı.

Sırbistan'ın en çok tıklanan haber sitelerinden Srbija Danas ise haberi, "Türk savunma sanayii tarihinin en iddialı programı: KAAN." şeklinde verdi.

KAAN'ın uçuşu ve özellikleri Radio Bulgaria'nın haberinde de okuyuculara aktarıldı.

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