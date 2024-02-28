KAAN yine dünya gündeminde: Hızla büyüyen Türkiye’nin tarihi dönüm noktası

İspanya'da savunma alanında haber yapan internet siteleri, KAAN ile ilgili haberlerini sürdürdü.

"Defensa.com" adlı internet sitesi, "Türk Hava Kuvvetlerinin gelecekteki muharip uçağı ilk uçuşunu yaptı" başlığıyla verdiği haberde, "Bu, Türk sanayisinin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin liderliğinde, uluslararası alanda (hayalet) olarak tanımlanan 5'inci nesil savaş uçağı ve radar görünmezlik yeteneklerini geliştirmeye yönelik iddialı projesi kapsamında çok önemli bir adımdır." yorumu yapıldı.

KAAN'ın üretim aşamalarının ve gelecek projelerinin aktarıldığı haberde, "Uçağın nihai hedefi, Türkiye'yi 5'inci nesil savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sayılı ülkelerden biri haline getirmek." ifadesi kullanıldı.