KAAN yine dünya gündeminde: Hızla büyüyen Türkiye’nin tarihi dönüm noktası

KAAN HOLLANDA'DA DA ÖVGÜ ALIYOR
Hollanda'nın önemli gazeteleri ve savunma alanında haber yapan internet sitesi, KAAN ile ilgili haberleri ilgiyle takip etti.
De Volkskrant gazetesinin "Türkiye, savaş uçağı Kaan ile gökyüzündeki hakimiyetini bir kez daha gösteriyor" başlıklı haberinde, KAAN'ın ilk test uçuşunu başarıyla tamamladığı belirtildi.
Türkiye'nin silah pazarında önemli bir oyuncu haline geldiği vurgulanan haberde, Türk savunma sanayisinin "başarılı Bayraktar insansız hava aracının ardından şimdiki iddialı projesi olan kendi savaş uçağı üzerinde çalıştığı" kaydedildi.
Türkiye'nin savaş uçaklarının üretiminde kendi kendine yeterlilik için önemli projeler yaptığı aktarılan haberde, bunun hızla büyüyen savunma sanayisi için ciddi bir adım olduğuna dikkati çekildi.
De Telegraaf gazetesinin haberinde de "Türkiye kendi geliştirdiği ilk savaş uçağını tanıttı" başlığı kullanılırken KAAN'ın, Türkiye'nin kendi ürettiği ilk savaş uçağı olduğu ifade edildi.
Türkiye'nin kendi savaş uçağı üretiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın bağımsız savunma sanayine sahip olma hedefleriyle örtüştüğü belirtilen haberde, Kaan'ın öne çıkan özellikleri arasında yüksek manevra kabiliyeti ve gövdede silah taşıma yeteneklerinin yer aldığı kaydedildi.
Orta avcı uçağı kategorisinde yer alan KAAN'ın, 21 metre uzunluğa, 14 metre kanat açıklığına sahip olduğu ifade edildi.
"Upinthesky.nl" internet sitesi, "Türk savaş uçağı KAAN havalandı" başlığıyla verdiği haberde, "Türkiye'nin ilk yerli üretim savaş uçağı olan KAAN, bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu prestij projesinde önemli bir adımdır." yorumu yapıldı.