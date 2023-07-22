Kabaktepe’den dikkat çeken soru! “Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen terör örgütlerine ne vadetti?”

TÜM TÜRKİYE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kıymetli dostlar, Türk siyasi tarihi açısından bir hayli ilginç gelişmelere şahitlik ediyoruz. Belki de ilk defa; bir muhalefet partisi genel başkanı, kendi ekibine ve seçmenlerine bile "bu kadar da olmaz!" dedirtti. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı, katıldığı canlı yayında öyle bir itirafta bulundu ki; tüm Türkiye şaşkına döndü.