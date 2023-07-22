Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kabaktepe'den dikkat çeken soru! “Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen terör örgütlerine ne vadetti?”
Giriş Tarihi: 22.07.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 16:40

Kabaktepe'den dikkat çeken soru! “Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen terör örgütlerine ne vadetti?”

Millet İttifakı cephesinde kapalı kapılar ardında yapılan kirli pazarlıklar, entrikalar, örtülü vaatler tartışması sıcaklığını korurken AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den dikkat çeken bir soru geldi. PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin de Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini hatırlatan Kabaktepe, "İrili ufaklı birçok partiye başkan yardımcılıkları, bakanlıklar ve onlarca kurum sözü veren Kılıçdaroğlu, kendisini alenen destekleyen terörle iltisaklı gizli ortaklarına ne sözler vermiş olabilir?" sorusunu yöneltti.

BARIŞ SAVAŞ
Kabaktepe’den dikkat çeken soru! “Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen terör örgütlerine ne vadetti?”

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimi kazanmak uğruna kapalı kapılar ardında verdiği vaatler parti tabanında ve ittifak ortakları cephesinde tartışılmaya devam ediyor. Ümit Özdağ'ın son açıklamalarıyla yeni bir rant pazarlığının ortaya çıkması partilileri ayağa kaldırdı. Kamuoyunda Kılıçdaroğlu'nun kimlere, daha neler vadettiği tartışılırken AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den önemli bir soru geldi.

Kabaktepe’den dikkat çeken soru! “Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen terör örgütlerine ne vadetti?”

İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun, kendisini destekleyen terör örgütlerine ne sözler verdiğini sordu. Seçim döneminde terör örgütü yöneticilerinin sürekli Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptığını hatırlatan Kabaktepe, şunları söyledi;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kabaktepe’den dikkat çeken soru! “Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen terör örgütlerine ne vadetti?”

TÜM TÜRKİYE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kıymetli dostlar, Türk siyasi tarihi açısından bir hayli ilginç gelişmelere şahitlik ediyoruz. Belki de ilk defa; bir muhalefet partisi genel başkanı, kendi ekibine ve seçmenlerine bile "bu kadar da olmaz!" dedirtti. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı, katıldığı canlı yayında öyle bir itirafta bulundu ki; tüm Türkiye şaşkına döndü.

Kabaktepe’den dikkat çeken soru! “Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen terör örgütlerine ne vadetti?”

Sayın Kılıçdaroğlu; 85 milyonun gözleri önünde birlikte yola çıktığı, mutluluk pozları verdiği, ortak sayısı halen belli olmayan çıkar masasını ve o masadaki liderleri nasıl kandırdığını bilerek ya da bilmeyerek milletimizle paylaştı.

Kabaktepe’den dikkat çeken soru! “Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen terör örgütlerine ne vadetti?”

'BAŞI ENTRİKA SONU İHANET'

Daha ilk gün; 'başı entrika sonu ihanet' diye tanımladığımız 6 +plus masa bizi yine yanıltmadı. Menfaatte birleşenler taksimatın daha ilk evresinde darmadağın oldu.

SON DAKİKA