Giriş Tarihi: 22.07.2023 16:36
Güncelleme Tarihi: 22.07.2023
16:40
Kabaktepe'den dikkat çeken soru! “Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen terör örgütlerine ne vadetti?”
Millet İttifakı cephesinde kapalı kapılar ardında yapılan kirli pazarlıklar, entrikalar, örtülü vaatler tartışması sıcaklığını korurken AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den dikkat çeken bir soru geldi. PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin de Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini hatırlatan Kabaktepe, "İrili ufaklı birçok partiye başkan yardımcılıkları, bakanlıklar ve onlarca kurum sözü veren Kılıçdaroğlu, kendisini alenen destekleyen terörle iltisaklı gizli ortaklarına ne sözler vermiş olabilir?" sorusunu yöneltti.