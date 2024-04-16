Giriş Tarihi: 16.04.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
08:05
Kabine'nin gündemi belli oldu! Ekonomi, seçim sonuçları ve olası Irak harekatı masada
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1.5 aylık aranın ardından bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanması beklenen kabinenin ana gündemi ekonomi olacak. Ekonomideki yol haritasının masaya yatırılacağı toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadelede atılan adımlar ele alınacak. Bunun yanı sıra 31 Mart yerel seçim sonuçları masaya yatırılarak, oy kaybının nedenleri değerlendirilecek. Dış politika da Kabine'nin sıcak başlıkları arasında olacak.