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Haberler Galeri Kabine'nin gündemi belli oldu! Ekonomi, seçim sonuçları ve olası Irak harekatı masada
Giriş Tarihi: 16.04.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 08:05

Kabine'nin gündemi belli oldu! Ekonomi, seçim sonuçları ve olası Irak harekatı masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1.5 aylık aranın ardından bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanması beklenen kabinenin ana gündemi ekonomi olacak. Ekonomideki yol haritasının masaya yatırılacağı toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadelede atılan adımlar ele alınacak. Bunun yanı sıra 31 Mart yerel seçim sonuçları masaya yatırılarak, oy kaybının nedenleri değerlendirilecek. Dış politika da Kabine'nin sıcak başlıkları arasında olacak.

ANKARA
Kabine’nin gündemi belli oldu! Ekonomi, seçim sonuçları ve olası Irak harekatı masada

2024 yılı enflasyon raporu ve istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeye yönelik uygulanan ekonomik politikanın çıktıları değerlendirilecek.

Kabine’nin gündemi belli oldu! Ekonomi, seçim sonuçları ve olası Irak harekatı masada

Fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine'nin öncelikli gündeminde yer alıyor. Enflasyonu tek haneye indirme hedefi doğrultusunda atılan adımlar ele alınacak.

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Kabine’nin gündemi belli oldu! Ekonomi, seçim sonuçları ve olası Irak harekatı masada

On binlerce öğretmen adayının gözü de Beştepe'de olacak. Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi beklenirken, bu ay sonu açıklanması beklenen yeni müfredata ilişkin son pürüzler de giderilecek.

Kabine’nin gündemi belli oldu! Ekonomi, seçim sonuçları ve olası Irak harekatı masada

BÖLGESEL İSTİKRAR VURGUSU

Kabine toplantısının gündeminde İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımı önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Kabine’nin gündemi belli oldu! Ekonomi, seçim sonuçları ve olası Irak harekatı masada

Gazze'deki son durum, çatışmaların bölgeye yayılma riski, Gazze'ye yönelik Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri konu başlıları olarak öne çıkıyor. İran ile İsrail arasındaki gerginlik de masada olacak.

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