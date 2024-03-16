Giriş Tarihi: 16.03.2024 06:21
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
06:23
Kaçak villada seçim telaşı! Halk TV patronu Mahiroğlu'ndan işçilere 'çabuk bitirin' baskısı
Sarıyer'deki villasına 400 metre kaçak bölüm ilave eden ve "imar kirliliğine neden olma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istenen Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nu seçim telaşı sardı. İzinsiz, projesiz, İstanbul Boğaz'ına villa diken Mahiroğlu'nun sık sık villasında yapılan çalışmaları kontrol etmek ve işçileri hızlandırmak için Sarıyer'deki kaçak inşaatına ziyaretler düzenlediği ortaya çıktı. Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un 30 Mart seçimlerinden zaferle ayrılma ihtimalinin ön plana çıkmasıyla panikleyen Mahiroğlu'nun bu sık ziyaretlerinde işçilere, "Hadi çabuk olun seçim yaklaştı. Bitirmemiz lazım" dediği iddia edildi.