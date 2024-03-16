Kaçak villada seçim telaşı! Halk TV patronu Mahiroğlu’ndan işçilere ’çabuk bitirin’ baskısı

AYLIK GELİRİM 10 BİN LİRA DEMİŞTİ

Bilindiği üzere son olarak Sarıyer'deki villasına 400 metre kaçak bölüm ilave eden ve "imar kirliliğine neden olma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istenen Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu, mahkemedeki ifadesinde aylık gelirinin 10 bin lira olduğunu dile getirmişti.