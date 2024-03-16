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Haberler Galeri Kaçak villada seçim telaşı! Halk TV patronu Mahiroğlu'ndan işçilere 'çabuk bitirin' baskısı
Giriş Tarihi: 16.03.2024 06:21 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 06:23

Kaçak villada seçim telaşı! Halk TV patronu Mahiroğlu'ndan işçilere 'çabuk bitirin' baskısı

Sarıyer'deki villasına 400 metre kaçak bölüm ilave eden ve "imar kirliliğine neden olma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istenen Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nu seçim telaşı sardı. İzinsiz, projesiz, İstanbul Boğaz'ına villa diken Mahiroğlu'nun sık sık villasında yapılan çalışmaları kontrol etmek ve işçileri hızlandırmak için Sarıyer'deki kaçak inşaatına ziyaretler düzenlediği ortaya çıktı. Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un 30 Mart seçimlerinden zaferle ayrılma ihtimalinin ön plana çıkmasıyla panikleyen Mahiroğlu'nun bu sık ziyaretlerinde işçilere, "Hadi çabuk olun seçim yaklaştı. Bitirmemiz lazım" dediği iddia edildi.

ATAKAN IRMAK
Kaçak villada seçim telaşı! Halk TV patronu Mahiroğlu’ndan işçilere ’çabuk bitirin’ baskısı

Sarıyer'deki villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Cafer Mahiroğlu'nu seçim telaşı sardı. Mahiroğlu, Ak Parti adayı Murat Kurum'la CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçmesi beklenen seçim yarışının yaklaşması nedeniyle sık sık Sarıyer'deki kaçak villa inşaatında soluğu alıyor.

Kaçak villada seçim telaşı! Halk TV patronu Mahiroğlu’ndan işçilere ’çabuk bitirin’ baskısı

İzinsiz, projesiz, İstanbul Boğaz'ına villa diken Mahiroğlu'nun sık sık villasında yapılan çalışmaları kontrol etmek ve işçileri hızlandırmak için Sarıyer'deki kaçak inşaatına ziyaretler düzenlediği ortaya çıktı.

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Kaçak villada seçim telaşı! Halk TV patronu Mahiroğlu’ndan işçilere ’çabuk bitirin’ baskısı

Mahiroğlu'nun bu sık ziyaretlerinde işçilere, "Hadi çabuk olun seçim yaklaştı. Bitirmemiz lazım" dediği iddia edildi. Bölge sakinlerinden edinilen bilgilere göre ziyaretlerini seçimin yaklaşmasıyla sıklaştıran Mahiroğlu'nun çok gergin olduğu da iddialar arasında yer aldı.

Kaçak villada seçim telaşı! Halk TV patronu Mahiroğlu’ndan işçilere ’çabuk bitirin’ baskısı

AYLIK GELİRİM 10 BİN LİRA DEMİŞTİ
Bilindiği üzere son olarak Sarıyer'deki villasına 400 metre kaçak bölüm ilave eden ve "imar kirliliğine neden olma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istenen Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu, mahkemedeki ifadesinde aylık gelirinin 10 bin lira olduğunu dile getirmişti.

Kaçak villada seçim telaşı! Halk TV patronu Mahiroğlu’ndan işçilere ’çabuk bitirin’ baskısı

ÖZEL TOPLANTILARI İÇİN TASARLATTI
Mahiroğlu'nun kaçak inşaatında yaptığı işlemler, SABAH'ın duyurduğu 3 kişilik bilirkişi heyetinin villada yapmış olduğu keşif çalışmaları sonucunda hazırladığı raporda kendisine yer bulmuştu.

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