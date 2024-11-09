KADEM'den 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi: "Türkiye Yüzyılı'nı kadınlarla omuz omuza inşa edeceğiz"

Türkiye'nin fırsat eşitliğinin, özgürlüğün, adaletin hâkim olduğu bir ülke hâline dönüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadın emeğinin ucuz iş gücü olarak görüldüğü, kadının metalaştırıldığı, kadının sadece adının olduğu, siyasete, iş dünyasına, eğitime, devlet idaresine kadın elinin değmediği, velhasıl kadının üretimden, toplumdan, siyasetten, akademiden dışlandığı bir sistem sadece eksik değildir, aynı zamanda adaletsizdir. Toplumun gücünün yarısını yok sayıyor demektir."

CUMHURBAŞKANI: "TÜRKİYE YÜZYILI'NI KADINLARLA OMUZ OMUZA İNŞA EDECEĞİZ"

'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun odağında güçlü kadın ve erkek, güçlü aile ve toplum, güçlü Türkiye vardır, diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadın ve erkeğin beraberce güçlü olduğu aileler sayesinde, toplumumuzu ve ülkemizi inşallah daha da güçlendireceğiz. Kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri, her alanda aktif rol almaları, hak, fırsat ve imkânlardan adil ve eşit şekilde faydalanmaları için nerede eksiğimiz varsa kapatacağız. Nerede hata varsa düzeltecek, nerede atmamız gereken adım varsa, onu mutlaka uygulamaya geçireceğiz. Bunu da şimdiye kadar olduğu gibi yine sizlerle birlikte yol ve kader arkadaşlarımız olan siz kadınlarla omuz omuza başaracağız."