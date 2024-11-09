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Haberler Galeri KADEM'den 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi: "Türkiye Yüzyılı'nı kadınlarla omuz omuza inşa edeceğiz"
Giriş Tarihi: 09.11.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 10:57

KADEM'den 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi: "Türkiye Yüzyılı'nı kadınlarla omuz omuza inşa edeceğiz"

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen "Yapay Zekâ ve Kadın" temalı 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, 8-9 Kasım tarihlerinde Haliç Üniversitesi'nde dünyadan uzman ve yetkili isimleri konuk ediyor. 8 Kasım günü düzenlenen açılışta katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kadınlara adaletsiz davranan bir teknolojinin insanlığa hayrı dokunmaz" dedi.

KADEM’den 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi: Türkiye Yüzyılı’nı kadınlarla omuz omuza inşa edeceğiz

"Varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet" ilkesiyle hareket eden Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) 2014 yılından bu yana düzenlediği Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvelerinin altıncısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapları, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

KADEM’den 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi: Türkiye Yüzyılı’nı kadınlarla omuz omuza inşa edeceğiz

Zirve'ye eşi Emine Erdoğan hanımefendi ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınları dışlayan, kadınlara adaletsizlik yapan bir teknolojinin insanlığa hayranın dokunması mümkün değildir" dedi.

KADEM'in düzenlediği uluslararası Kadın ve Adalet zirvelerinde; kadınların iş, çalışma ve bireysel hayatlarında önlerine çıkan engellerin kaldırılmasını, daha adil bir sistemin inşasını hedefleyen çok sayıda karar, teklif ve tavsiye gündeme getirildiğini belirten Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Sivil toplum ve resmî kurumlarımız açısından yol gösterici olan bu müktesebattan biz de istifade ettik ve ediyoruz. Bugünkü Zirve'nin temasının 'Yapay Zekâ ve Kadın' olarak belirlenmesini son derece isabetli buluyorum. İki gün boyunca yurt içinden ve yurt dışından değerli katılımcılarla yapılacak tartışmaların yine ufkumuzu açacağına inanıyorum."

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KADEM’den 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi: Türkiye Yüzyılı’nı kadınlarla omuz omuza inşa edeceğiz

Türkiye'nin fırsat eşitliğinin, özgürlüğün, adaletin hâkim olduğu bir ülke hâline dönüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadın emeğinin ucuz iş gücü olarak görüldüğü, kadının metalaştırıldığı, kadının sadece adının olduğu, siyasete, iş dünyasına, eğitime, devlet idaresine kadın elinin değmediği, velhasıl kadının üretimden, toplumdan, siyasetten, akademiden dışlandığı bir sistem sadece eksik değildir, aynı zamanda adaletsizdir. Toplumun gücünün yarısını yok sayıyor demektir."

CUMHURBAŞKANI: "TÜRKİYE YÜZYILI'NI KADINLARLA OMUZ OMUZA İNŞA EDECEĞİZ"

'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun odağında güçlü kadın ve erkek, güçlü aile ve toplum, güçlü Türkiye vardır, diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadın ve erkeğin beraberce güçlü olduğu aileler sayesinde, toplumumuzu ve ülkemizi inşallah daha da güçlendireceğiz. Kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri, her alanda aktif rol almaları, hak, fırsat ve imkânlardan adil ve eşit şekilde faydalanmaları için nerede eksiğimiz varsa kapatacağız. Nerede hata varsa düzeltecek, nerede atmamız gereken adım varsa, onu mutlaka uygulamaya geçireceğiz. Bunu da şimdiye kadar olduğu gibi yine sizlerle birlikte yol ve kader arkadaşlarımız olan siz kadınlarla omuz omuza başaracağız."

KADEM’den 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi: Türkiye Yüzyılı’nı kadınlarla omuz omuza inşa edeceğiz

"GAZZE'NİN YİĞİT KADINLARI ÜMMETİN İFTİHAR ANITI OLARAK DEVLEŞİYOR"

Son 13 ayda Gazze'de katledilen 50 bini aşkın masumun üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Bombaların, silahların altında çocuklarına, ailesine, yurtlarına, davasına kol kanat gelen Gazze'nin, Filistin'in yiğit kadınları ümmetin iftihar anıtı olarak devleşiyor. İstiklal Harbi'nde silah taşıyan Nene Hatunlarımız gibi Gazze'nin cengâver kadınları da İslam âleminin yapamadığını yapıyor. Filistin davasını şanla, şerefle, onurla sahipleniyor, yükseltiyor."

KADEM’den 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi: Türkiye Yüzyılı’nı kadınlarla omuz omuza inşa edeceğiz

"KADINLARIN TÜM GÜCÜNÜ TOPLUMA TAŞIDIKLARI BİR GELECEK HAYAL EDİYORUZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise kadınların gücü ve potansiyeli doğru şekilde yönlendirildiğinde ülkemizin refahının artacağını, dijital teknolojiler, sağlık, eğitim ve tarım başta olmak üzere birçok sektörde çığır açıcı yeniliklerin kapısının aralanacağını vurguladı.

Kadınların özellikle karar alma süreçlerinde yer almalarının, kadınların ihtiyaç ve beklentilerini yansıtması açısından önemli olduğunu vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, şöyle devam etti: "Biz, kadınların potansiyellerini keşfettikleri, yeteneklerini geliştirdikleri ve bu gücü tüm topluma taşıdıkları bir gelecek hayal ediyoruz. Yapay zekâ çağında sadece dijital dünyada değil, her alanda daha güçlü kadınlar görmek istiyoruz. Tüm katılımcılarımızın, Zirve kapsamında sunduğu her fikir, geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşasında bir tuğla olacak."

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