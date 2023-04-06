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Giriş Tarihi: 06.04.2023 20:10 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 20:26

Kadınlar Başkan Erdoğan döneminde hayatın her alanına katıldı! İşte anlamlı projeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyasi kariyerinin en başından itibaren kadın haklarına hep büyük önem verdi. Başkan Erdoğan Beyoğlu Belediye Başkanlığı adaylığı, İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde kritik projeleri gündeme getirdi. Kadınlarla ilgili devrim gibi adımlar attı. Eşi Emine Erdoğan da bu süreçte Başkan Erdoğan'ın en büyük destekçisi ve yardımcısı oldu. Anlamlı projelere öncülük etti. Peki Erdoğan'ın kadınları hayatın her alanına dahil eden değerli projeleri nelerdi? İşte detaylar...

Kadınlar Başkan Erdoğan döneminde hayatın her alanına katıldı! İşte anlamlı projeler

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve AK Parti hükümetlerinin iktidarda olduğu süreçte özellikle kadın hakları konusunda büyük adımlar attı. Kadınlar hayatın her alanında söz sahibi oldu. Anlamlı projeler hayata geçirildi.

İşte o kritik adımlar...

Kadınlar Başkan Erdoğan döneminde hayatın her alanına katıldı! İşte anlamlı projeler

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN 2002 ÖNCESİ SİYASİ HAYATINDA KADINLARA VERDİĞİ ÖNEM

1. Beyoğlu Belediye Başkan Adaylığı ve Hanımlar Komisyonu'nun Kurulması

Recep Tayyip Erdoğan Beyoğlu Belediye Başkanlığına adaylığı sürecinde kadınların da siyaset sahnesine dahil etmeye başladı.

• 1990 Yılı İstanbul İl Çalışma Programı'nda hanımlara yönelik mevcut çalışmaların eksik olduğunu belirtti.

Acil çözüm üretilmesi gereken bir konu olarak kadın meselesini Refah Partisi'nin gündemine taşıdı.

• Erdoğan tarafından İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde Refah Partisi içerisinde Hanımlar Komisyonu kuruldu. (1990)

Bu adım, kadınların Türk siyasetindeki varlığına dair uzun vadeli değişimleri tetikledi.

• Hanımlar Komisyonu'nun hedefleri: Değişen dünya şartlarında kadınların meselelerini tespit ederek çözümler getirmek İstismarı önlemek ve toplumda layık oldukları yeri almalarını sağlamak

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Kadınlar Başkan Erdoğan döneminde hayatın her alanına katıldı! İşte anlamlı projeler

2. İBB Başkan Adaylığı Süreci

• Erdoğan, İBB Başkan Adayı olduğu 1994'te seçim kampanyasını kadınlarla beraber yürüttü. Bu Türkiye için ilk olması nedeniyle bir devrim niteliğindeydi.

• Bu durum parti içerisinde eleştirilere neden olsa da Erdoğan geri adım atmadı.

• Seçim sürecinde ilçe ilçe, mahalle mahalle kadınlarla birlikte hareket etti.

Emine Erdoğan da bir an olsun Tayyip Erdoğan'ın yanından ayrılmadı.

• Refah Partili kadınlar, Erdoğan'ın İBB Başkanlığını kazanmasında büyük rol oynadı.

Kadınlar Başkan Erdoğan döneminde hayatın her alanına katıldı! İşte anlamlı projeler

3. İBB Başkanlığı

• Erdoğan, İBB Başkanı olduğu dönemde kadın istihdamının artırılmasına özel önem verildi. • Refah Partisi'nin kadın üyes sayısı büyük artış gösterdi.

1995: 158 bin 1997: 377 bin

• 1997'de Refah Partisi'nin kapatılmasına kadar olan süreçte İstanbul İl Başkanlığı Hanımlar Komisyonu'nun faaliyetleri: Düzenlenen eğitim semineri sayısı: 3.465 Konferans sayısı: 1.572

Salon toplantısı: 326 Doğum ziyareti: 3 bin740 Hasta ziyareti 12 bin 625 Kermes: 75 Piknik: 310

Toplam ulaşılan kişi sayısı: 1 milyon 262 bin 577

4. AK Parti'nin Kuruluşunda Kadınlar

• Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından 2001'de Erdoğan liderliğinde AK Parti kuruldu.

• AK Parti programında kadınların toplumsal hayatta daha etkin hale getirilmesi temel ilkeler arasında yer aldı.

• Partinin Kurucular Kurulu'nda da 13 kadın üye yer aldı.

Kadınlar Başkan Erdoğan döneminde hayatın her alanına katıldı! İşte anlamlı projeler

1. SİYASETTE KADIN

• Kadın milletvekili oranı: 2002: %4,4 2023: %17,3

• Kadın milletvekili sayısı (2023): 100

• Meclise giren toplam kadın milletvekili sayısı: 2002'den önce: 162 2002'den sonra: 433

AK Parti'den seçilen: 219

• 1999'da (AK Parti iktidarından önceki son seçimde) seçilen kadın milletvekili sayısı: 22

• 2018'de seçilen kadın milletvekili sayısı: 101 AK Parti'den seçilenler: 54

2. İŞ HAYATINDA KADIN

Kadınların iş gücüne katılım oranı: 2002: %27,9 2023: %35

▪ Yükseköğretim mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı: %67,6

• Kadın istihdamı: 2002: 6 milyon 2023: 10 milyon

• İstihdama katılan kayıt dışı çalışan kadınların oranı: 2002: %72,5 Mart 2023 itibariyle: %32,5

• Kamuda çalışan kadın oranı: 2010: %34,2 2020: %40,3

Meslek ve çalışan kadın oranı:

Öğretmen %61,7 Avukat %46, Hekim %44'ten fazla Akademisyen %45'ten fazla Büyükelçi %26,5 Hakim-Savcı %36,15 Profesör %33,2

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