Kadir Gecesi ne zaman, bu gece kandil mi? 2024 Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

Kadir Gecesi bugün mü, ne zaman soruları gündemdeki yerini aldı. Bin aydan daha hayırlı olan Leyletül Kadr'e kavuşmanın mutluluğu içerisinde olan Müslümanlar bu geceyi bol bol ibadetle geçirecek. Kadir Gecesi tarihi, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile netlik kazandı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte yanıtı.