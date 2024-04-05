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Haberler Galeri Kadir Gecesi ne zaman, bu gece kandil mi? 2024 Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi
Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 08:28

Kadir Gecesi ne zaman, bu gece kandil mi? 2024 Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

Ramazan ayının 27. günü karşılanırken Müslüman alemi "Kadir Gecesi bugün mü, ne zaman" araştırıyor. Tüm Müslüman alemi için bin aydan daha hayırlı kılınan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğu yaşanıyor. Manevi atmosferin yoğun yaşandığı bu gecede Müslümanlar günahlarının affı için ellerini semaya açacak. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü, hangi gün idrak edilecek? İşte Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi 2024.

Kadir Gecesi ne zaman, bu gece kandil mi? 2024 Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

Kadir Gecesi bugün mü, ne zaman soruları gündemdeki yerini aldı. Bin aydan daha hayırlı olan Leyletül Kadr'e kavuşmanın mutluluğu içerisinde olan Müslümanlar bu geceyi bol bol ibadetle geçirecek. Kadir Gecesi tarihi, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile netlik kazandı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte yanıtı.

Kadir Gecesi ne zaman, bu gece kandil mi? 2024 Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

KADİR GECESİ BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

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Kadir Gecesi ne zaman, bu gece kandil mi? 2024 Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Allah, bu gecede Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla İslam aleminin son peygamberi Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'i vahyetmeye başlamıştır.

Bu geceden başlayarak 23 yıl boyunca adım adım aktarılan Müslümanlığın yol göstericisi Kur'an-ı Kerim, 610 yılı itibarıyla vahiy olmaya başlamıştır. Bu süreçte Peygamber Efendimiz 40 yaşında bulunmaktadır.

Kadir Gecesi ne zaman, bu gece kandil mi? 2024 Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

Bu gecenin özel kılınmasının sebeplerinden biri de önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmasıdır. Kadir Gecesi sonraki ümmetlere kısa ömürlerinde fazla sevap kazanmaları için imkan vermektedir. "Leyletü'l Kadr" adıyla da geçen bu özel gecede Cebrail aleyhisselam yeryüzüne iner ve gece boyunca oraya barış ve esenlik hakim olmaktadır.

Kadir Gecesi ne zaman, bu gece kandil mi? 2024 Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaib Kandili 11 Ocak 2024 | Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı | 12 Ocak 2024 | Cuma
Mirac Kandili 06 Şubat 2024 | Salı
Berat Kandili 24 Şubat 2024 | Cumartesi
Ramazan Ayı Başlangıcı 11 Mart 2024 | Pazartesi
Kadir Gecesi 05 Nisan 2024 | Cuma
Arefe Günü 09 Nisan 2024 | Salı
Ramazan Bayramı 1.Gün 10 Nisan 2024 | Çarşamba
Ramazan Bayramı 2.Gün 11 Nisan 2024 | Perşembe
Ramazan Bayramı 3.Gün 12 Nisan 2024 | Cuma
Terviye Günü 14 Haziran 2024 | Cuma
Arefe Günü 15 Haziran 2024 | Cumartesi

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