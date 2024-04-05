Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
08:28
Kadir Gecesi ne zaman, bu gece kandil mi? 2024 Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi
Ramazan ayının 27. günü karşılanırken Müslüman alemi "Kadir Gecesi bugün mü, ne zaman" araştırıyor. Tüm Müslüman alemi için bin aydan daha hayırlı kılınan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğu yaşanıyor. Manevi atmosferin yoğun yaşandığı bu gecede Müslümanlar günahlarının affı için ellerini semaya açacak. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü, hangi gün idrak edilecek? İşte Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi 2024.