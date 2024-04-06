Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri KADİR GECESİ TESBİHİ Diyanet İşleri ile gündemde! Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?
Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:17 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 01:17

KADİR GECESİ TESBİHİ Diyanet İşleri ile gündemde! Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Kadir Gecesi her yıl ramazan ayının 27. Gecesinde idrak ediliyor. Bin aydan daha hayırlı olarak adlandırılan bu gecede binlerce Müslüman ellerini semaya kaldırıp dualar ederken, bir yandan da ibadet edecek. Yapılacak ibadetler arasında bu anlamlı gecede çekilecek olan tesbih ve zikirler yer alıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir?

KADİR GECESİ TESBİHİ Diyanet İşleri ile gündemde! Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Kadir Gecesi ellerin semaya yükseldiği, dua ve tövbelerin kabul olduğu mübarek geceler arasındadır. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen Kadir gecesi Ramazan ayının 27. Gecesi yani bu gece idrak edilecek. Peki, Kadir Gecesi'nde hangi tesbihler çekilir? İşte, bu mübarek gecede yapılması gerekenler!

KADİR GECESİ TESBİHİ Diyanet İşleri ile gündemde! Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLERİ

Kadir Gecesinin İslamiyet için önemi çok büyüktür. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e (S.A.S) vahiy olarak indirilmeye başlanmıştır.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesinde dua kapıları ardına kadar açılır. Bu gecede yapılan ibadetlerin sevabı kat kat fazla yazılır. Kadir Gecesinde tövbelerin kabul olması için okunacak dualar, çekilecek zikirler, tesbihler ve ibadetler çok kıymetlidir.

Kadir gecesi zikirleri ve tesbihleri, bu özel gecede yapılması gereken ibadetler arasında yer alır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KADİR GECESİ TESBİHİ Diyanet İşleri ile gündemde! Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

KADİR GECESİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur."

Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

KADİR GECESİ TESBİHİ Diyanet İşleri ile gündemde! Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. (Tefsir-i Mugni)

Tesbih-i Tercih: "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" şeklinde çekilen bu tesbih, Kadir Gecesi'nde sıkça tercih edilen bir zikirdir. Anlamı ise şu şekildedir: "Allah'ı tenzih ederim, Hamd Allah'a mahsustur, O'ndan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür."

KADİR GECESİ TESBİHİ Diyanet İşleri ile gündemde! Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Esma-ül Hüsna: Kadir Gecesi'nde Allah'ın güzel isimlerini zikretmek de sıkça tercih edilen bir ibadettir. "Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar" gibi Allah'ın isimlerini zikrederek manevi bir huzur elde etmeye çalışabilirsiniz.

Dua Zikirleri: Kadir Gecesi'nde Allah'a dua etmek de önemli bir ibadettir. "Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina azaben-nar" gibi dualarla Allah'a yakarışta bulunabilir ve dilediğiniz dileklerde bulunabilirsiniz.

SON DAKİKA