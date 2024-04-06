Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:17
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
01:17
KADİR GECESİ TESBİHİ Diyanet İşleri ile gündemde! Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?
Kadir Gecesi her yıl ramazan ayının 27. Gecesinde idrak ediliyor. Bin aydan daha hayırlı olarak adlandırılan bu gecede binlerce Müslüman ellerini semaya kaldırıp dualar ederken, bir yandan da ibadet edecek. Yapılacak ibadetler arasında bu anlamlı gecede çekilecek olan tesbih ve zikirler yer alıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir?