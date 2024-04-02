Kadir Gecesi idrak tarihi 2024: Kadir gecesi ne zaman, hangi gün? Diyanet takvimiyle netleşti!

Giriş Tarihi: 02.04.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
09:42
Mübarek Ramazan ayının son 10 günü içine girmişken bayrama kavuşmanın sevinci, Ramazan'a veda etmenin hüznü bir arada yer alırken bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin hangi tarihte idrak edileceği belli oldu. Müslümanlar için büyük önem sahip olan gecenin faziletlerinin büyük olduğu, o gecede günahların temizlendiği ve duaların kabul olduğuna inanılır. Bin aydan daha hayırlı sayılan o mübarek gece Ramazan'ın 27. günü olarak kabul ediliyor. Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?