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Haberler Galeri Kadir Gecesi kandil midir değil midir? Diyanet İşleri ile Kadir Gecesi günü önemi
Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:23 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 01:23

Kadir Gecesi kandil midir değil midir? Diyanet İşleri ile Kadir Gecesi günü önemi

Tüm Müslüman alemi için bin aydan daha hayırlı kılınan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğu yaşanıyor. Manevi atmosferin yoğun yaşandığı bu gecede Müslümanlar günahlarının affı için ellerini semaya açacak. Dini kaynaklarda bu geceye dair yer alan bilgiler ışığında Kadir Gecesi kandil sayılıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Kadir Gecesi kandil mi değil mi? İşte yanıtı.

Kadir Gecesi kandil midir değil midir? Diyanet İşleri ile Kadir Gecesi günü önemi

Kadir Gecesi kandil mi, değil mi soruları gündemdeki yerini aldı. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve Ramazan Bayramı'nın müjdecisi olan bu özel gece "Leyletü'l-Kadr" olarak zikrediliyor. Peki, Kadir Gecesi kandil sayılıyor mu? İşte Diyanet açıklamaları ile merak edilen bu sorunun yanıtı.

Kadir Gecesi kandil midir değil midir? Diyanet İşleri ile Kadir Gecesi günü önemi

KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

Kadir gecesinin Kur'ân-ı Kerîm ve hadislerde ifadesini bulan önemi, bu gecede yapılan ibadet ve duaların kabul edileceğine, bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağına dair Hz. Peygamber'in açıklamaları, müslüman toplumlarda ve özellikle Osmanlılar'da Kadir gecesinin diğer kandillere göre daha büyük ilgi görmesine, bu arada sosyal hayata yansımasına, örf ve âdetlerin zenginleşmesine vesile olmuştur.

Yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.

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Kadir Gecesi kandil midir değil midir? Diyanet İşleri ile Kadir Gecesi günü önemi

KADİR GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ

En kıymetli gecedir. Bu gece yapılan ibadetler, bin ayda yapılan ibadetlerden daha hayırlıdır. Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir suresinde Kadir Gecesi şöyle buyurulmaktadır.

Kadir Gecesi kandil midir değil midir? Diyanet İşleri ile Kadir Gecesi günü önemi

"Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir Gecesi kandil midir değil midir? Diyanet İşleri ile Kadir Gecesi günü önemi

KADİR KELİME ANLAMI

Kadir, TDK'da azamet ve şeref anlamına gelir.

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