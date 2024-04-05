Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:23
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
01:23
Kadir Gecesi kandil midir değil midir? Diyanet İşleri ile Kadir Gecesi günü önemi
Tüm Müslüman alemi için bin aydan daha hayırlı kılınan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğu yaşanıyor. Manevi atmosferin yoğun yaşandığı bu gecede Müslümanlar günahlarının affı için ellerini semaya açacak. Dini kaynaklarda bu geceye dair yer alan bilgiler ışığında Kadir Gecesi kandil sayılıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Kadir Gecesi kandil mi değil mi? İşte yanıtı.