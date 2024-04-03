Giriş Tarihi: 03.04.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
12:04
Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2024 En güzel, Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller
Ramazan ayının 27. gününe denk gelen Kadir Gecesi mesajları ve sözleri sosyal medyada paylaşılmak üzere araştırılıyor. Ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğuna vurgu yapılan bu mübarek gece, 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Sevdiklerine ''Kadir Geceniz Mübarek Olsun'' dilemek isteyenler en güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları seçeneklerini değerlendirecek. Whatsapp, Facebook, Instagram gibi platformlarından paylaşabileceğiniz Kadir Gecesi özel Kandil mesajı seçenekleri ve en güzel kandil mesajları sabah.com.tr'de derlendi! İşte, 2024 Kadir Gecesi sözleri ile Hayırlı Kandiller mesajı seçenekleri...