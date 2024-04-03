Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2024 En güzel, Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller
Giriş Tarihi: 03.04.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 12:04

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2024 En güzel, Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller

Ramazan ayının 27. gününe denk gelen Kadir Gecesi mesajları ve sözleri sosyal medyada paylaşılmak üzere araştırılıyor. Ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğuna vurgu yapılan bu mübarek gece, 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Sevdiklerine ''Kadir Geceniz Mübarek Olsun'' dilemek isteyenler en güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları seçeneklerini değerlendirecek. Whatsapp, Facebook, Instagram gibi platformlarından paylaşabileceğiniz Kadir Gecesi özel Kandil mesajı seçenekleri ve en güzel kandil mesajları sabah.com.tr'de derlendi! İşte, 2024 Kadir Gecesi sözleri ile Hayırlı Kandiller mesajı seçenekleri...

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2024 En güzel, Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller

İslam alemi için oldukça önemli gün ve gecelerden biri olan Kadir Gecesi, 5 Nisan Cuma akşamı idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olarak vurgulanan Kadir Gecesi'nde eller semaya açılacak ve bol bol dua edilecek. Bu mübarek gecenin gelmesiyle birlikte en güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli kandil mesajları araştırılmaya başlandı. Sevdiklerine ''Hayırlı Kandiller'' ve ''Kadir Geceniz Mübarek Olsun'' dileklerini iletmek isteyenler Kadir Gecesi mesajları ve sözleri birbirinden özel seçeneklerine bu başlık altından erişebilirler. İşte, 2024 Resimli Kadir Gecesi mesajları ile en güzel, resimli kandil mesajı seçenekleri!

KADİR GECESİ MESAJLARI 2024

Kadir Gecesi için sevdiklerinize gönderebileceğiniz en içten kandil mesajları sayfamızda yer alıyor. Yazılı ya da resimli olarak Kadir Gecesi mesajı seçeneklerini indirip, Whatsapp, Facebook ya da SMS olarak gönderebilirsiniz.

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2024 En güzel, Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller

Kadir Gecesi Mesajları 1 - Bu gece sema kapıları açılacak ve Allah'ın (C.C) rahmeti yağacak. Kadir Gecesi'nin kurtuluşumuza vesile olması dileğiyle…

Kadir Gecesi Mesajları 2 - Allah'ım sen bizleri bir Hak aşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayım. Hayırlı Kandiller.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2024 En güzel, Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller

Kadir Gecesi Mesajları 3 - Allahım! Bizleri kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle. Hayırlı Kandiller.

Kadir Gecesi Mesajları 4 - Rabbim tüm günahlarımızı affet bizleri bu gece de bağışlanan kullarından eyle. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2024 En güzel, Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller

Kadir Gecesi Mesajları 5 - Bugün ettiğimiz her dua, derdimize deva, hastalarımıza şifa gönüllerimize huzur geçmişlerimize rahmet, evimize bereket getirsin.

Kadir Gecesi Mesajları 6 - Bugün ettiğiniz bütün duаlаr göklere yükselip, tek tek kаbul olup üzerinize sаğаnаk gibi yаğsın inşаllаh. Kаdir Geceniz mübаrek olsun.

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2024 En güzel, Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller

Kadir Gecesi Mesajları 7 - O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Kadir Gecesi Mesajları 8 - Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Kadir geceniz mübarek olsun.

SON DAKİKA