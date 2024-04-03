Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2024 En güzel, Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller

İslam alemi için oldukça önemli gün ve gecelerden biri olan Kadir Gecesi, 5 Nisan Cuma akşamı idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olarak vurgulanan Kadir Gecesi'nde eller semaya açılacak ve bol bol dua edilecek. Bu mübarek gecenin gelmesiyle birlikte en güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli kandil mesajları araştırılmaya başlandı. Sevdiklerine ''Hayırlı Kandiller'' ve ''Kadir Geceniz Mübarek Olsun'' dileklerini iletmek isteyenler Kadir Gecesi mesajları ve sözleri birbirinden özel seçeneklerine bu başlık altından erişebilirler. İşte, 2024 Resimli Kadir Gecesi mesajları ile en güzel, resimli kandil mesajı seçenekleri!

KADİR GECESİ MESAJLARI 2024

Kadir Gecesi için sevdiklerinize gönderebileceğiniz en içten kandil mesajları sayfamızda yer alıyor. Yazılı ya da resimli olarak Kadir Gecesi mesajı seçeneklerini indirip, Whatsapp, Facebook ya da SMS olarak gönderebilirsiniz.