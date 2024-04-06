Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri KADİR GECESİ NAMAZI kılınışı, niyeti, fazileti... Diyanet ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:25 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 01:25

KADİR GECESİ NAMAZI kılınışı, niyeti, fazileti... Diyanet ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Kadir Gecesi her yıl ramazan ayının 27. Gecesinde idrak ediliyor. Ellerin semaya yükseldiği, dua ve tövbelerin kabul olduğu bu mübarek gecede yapılacak ibadetler arasında Kadir Gecesi namazı yer alıyor. Peki, Diyanet ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve nasıl niyet edilir? İşte, Kadir Gecesi namazı kılınışı!

KADİR GECESİ NAMAZI kılınışı, niyeti, fazileti... Diyanet ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Kadir Gecesi İslam'da Kuran'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece için bin aydan daha hayırlı ifadesi kullanılır. Bu özel ve anlamlı gecede binlerce Müslüman dualar ederek, Kadir Gecesi namazını idrak edecek. İşte, Kadir Gecesi namazı kılınışı!

KADİR GECESİ NAMAZI kılınışı, niyeti, fazileti... Diyanet ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir namazının kılınışı da şöyledir; İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KADİR GECESİ NAMAZI kılınışı, niyeti, fazileti... Diyanet ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKAT?

Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

KADİR GECESİ NAMAZI kılınışı, niyeti, fazileti... Diyanet ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

KADİR GECESİ NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINIR?

Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin ardından kılınmaktadır. Kadir Gecesi namazının vakti yatsı namazından sonra başlamaktadır. Tan yeri ağrıncaya kadar, imsak kesilinceye kadar da devam etmektedir. Ayrıca Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılmayan kişiler sahurda da kılabilmektedir.

KADİR GECESİ NAMAZI kılınışı, niyeti, fazileti... Diyanet ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır:

1- "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

2- Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

3- Eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur.

4- İkinci rek'ata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

5- Kalan rek'atlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/27). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbîhât yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, 361).

SON DAKİKA