Giriş Tarihi: 05.04.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
21:46
KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI (2-12-100 rekat) || Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat, fazileti nedir?
Kadir Gecesi namazı, Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği mübarek gecenin gelmesi ile birlikte araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu geceyi ibadetle geçirmeye özen gösteren Müslümanlar "Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir" merak ediyor. Kadir suresinde, Melekler ve Ruh (Cebrail)'in bu gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için yeryüzüne indiğini ve bu kıymetli gecenin tan yerinin ağarmasına kadar bir esenlik olduğu buyrulur. Peki, Kadir Gecesi namazı ne zaman başlar, nasıl niyet edilir, kaç rekat kılınır, farz mıdır? İşte detaylar haberimizde.