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Haberler Galeri KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI (2-12-100 rekat) || Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat, fazileti nedir?
Giriş Tarihi: 05.04.2024 21:46 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 21:46

KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI (2-12-100 rekat) || Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat, fazileti nedir?

Kadir Gecesi namazı, Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği mübarek gecenin gelmesi ile birlikte araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu geceyi ibadetle geçirmeye özen gösteren Müslümanlar "Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir" merak ediyor. Kadir suresinde, Melekler ve Ruh (Cebrail)'in bu gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için yeryüzüne indiğini ve bu kıymetli gecenin tan yerinin ağarmasına kadar bir esenlik olduğu buyrulur. Peki, Kadir Gecesi namazı ne zaman başlar, nasıl niyet edilir, kaç rekat kılınır, farz mıdır? İşte detaylar haberimizde.

KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI 2-12-100 rekat || Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat, fazileti nedir?

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir soruları gündemdeki yerini aldı. olan Müslümanlar Kadir gecesi namazı kılınışı hakkında araştırma yapmaya başladı. Kadir Gecesi Ramazan'ın son on günü içinde aranır. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, farz mıdır, kaç rekat, ne zaman başlar? İşte detaylar.

KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI 2-12-100 rekat || Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat, fazileti nedir?

KADİR GECESİ CUMA GÜNÜ İDRAK EDİLECEK

Kadir Gecesi, 11 Mart'ta başlayan Ramazan ayının 27. gecesine denk geliyor.

Bayramın müjdecisi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, bu yıl 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek.

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KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI 2-12-100 rekat || Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat, fazileti nedir?

2, 4 ve 100 REKAT KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

1-) Kadir Gecesi namazı hakkında İbnü Mes'ud (Radıyallahu Anh) 'dan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

"Her kim Kadir Gecesi'nde 1 kere Fatiha, 3 kere de İhlas Suresi okuyarak 2 rekat kılar ve namazdan sonra:

KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI 2-12-100 rekat || Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat, fazileti nedir?

(Duanın Arapça okunuşu:)

"Subhanemenhüvegâimüllêyeshü. Sübhanemenhüvedêimülleyelhu. Sübhanemenhüvehâfizülleyeğfül. Sübhanemenhüve ğaniyyülleyeftegir. Sübhanemenhüvecevêdülleyebhal. Sübhanemenhüve halîmülleyeğcel. Sübhanellahivelhamdülillahi velâilâheillallahüvellahüekber. Velâhavle velâgüvvete illabillah. Sübhanekeyâalîmü yâ azîm. İğfirlizzenbelazîm."

Kim bu namazı kılıp namazdan sonra da böyle dua ederse, ona müjde olsun, ona tekrar müjdeler olsun. Allah-u Te'ala ona hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik ve hiçbir beşerin kalbine hayali dahi gelmedik nimetler verecektir."

KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI 2-12-100 rekat || Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat, fazileti nedir?

2 Rekatlık Kadir Gecesi Namazı

  1. rekat : 1 Fatiha + 3 İhlas Suresi
  2. rekat : 1 Fatiha + 3 İhlas Suresi

2 Rekatlık Diğer Namaz:

  1. rekat : 1 Fatiha + 7 İhlas Suresi
  2. rekat : 1 Fatiha + 7 İhlas Suresi

Selam verdiğinde 70 kere [Estağfirüllahe veetûbüileyh]

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