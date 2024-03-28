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Giriş Tarihi: 28.03.2024 00:24 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 00:25

Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte? 2024 Kadir Gecesi tarihi Diyanet takvimi ile belli oldu!

Mübarek Ramazan ayının son on günü içerisinde yer alan bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi takvimi belli oldu. İlk orucun 11 Mart tarihinde tutulduğu Ramazan-ı Şerif'in son 15 günü içerisine girerken "Kadir Gecesi ne zaman?" Müslümanlar tarafından sorgulanmaya başladı. Duaların kabul olduğu, günahların temizlendiği bin aydan hayırlı o mübarek gece İslam dünyasında Ramazan'ın 27. günü olarak kabul ediliyor. Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? İşte 2024 Kadir Gecesi tarihi

Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte? 2024 Kadir Gecesi tarihi Diyanet takvimi ile belli oldu!

2024 yılı Ramazan-ı Şerif'in 27. günü olan Kadir Gecesi bu yıl hangi gün idrak edilecek? sorusu İslam aleminin gündeminde yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gece olması sebebiyle mübarek olan bu gecede ibadetlerini gerçekleştirip, günahlarından tövbe etmek isteyen vatandaşlar için araştırmalar başladı. İşte 2024 Kadir gecesi tarihi

Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte? 2024 Kadir Gecesi tarihi Diyanet takvimi ile belli oldu!

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu.
Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

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Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte? 2024 Kadir Gecesi tarihi Diyanet takvimi ile belli oldu!

KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte? 2024 Kadir Gecesi tarihi Diyanet takvimi ile belli oldu!

KADİR GECESİ FAZİLETLERİ

Bu geceye Kadir gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Çünkü:

a) Kur'ân-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.

b) Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.

c) Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Teâlâ'nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).

d) Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.

e) Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mü'mine selam verirler.

Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte? 2024 Kadir Gecesi tarihi Diyanet takvimi ile belli oldu!

Kadir Gecesi, ramazanın hangi gecesidir?

Kadir Gecesi'nin ramazan ayı içerisinde bir gece olduğu kesindir (Bakara, 2/185.), ancak tam olarak ramazanın hangi gecesine rastladığı Kur'an'da bildirilmemektedir. Bununla birlikte çeşitli hadis-i şeriflerde ramazanın son on gecesinde, (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 5.) son on gününün tekli gecelerinde, (Müslim, Sıyam, 207.) son yedi gecesinde, (Müslim, Sıyam, 205-206.) 21 (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 1.) veya 27. gecelerinde (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179-180.) aranması gerektiği ifade edilmiştir.

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