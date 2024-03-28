Giriş Tarihi: 28.03.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
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Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte? 2024 Kadir Gecesi tarihi Diyanet takvimi ile belli oldu!
Mübarek Ramazan ayının son on günü içerisinde yer alan bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi takvimi belli oldu. İlk orucun 11 Mart tarihinde tutulduğu Ramazan-ı Şerif'in son 15 günü içerisine girerken "Kadir Gecesi ne zaman?" Müslümanlar tarafından sorgulanmaya başladı. Duaların kabul olduğu, günahların temizlendiği bin aydan hayırlı o mübarek gece İslam dünyasında Ramazan'ın 27. günü olarak kabul ediliyor. Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? İşte 2024 Kadir Gecesi tarihi