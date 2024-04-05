Kadir Gecesi nedir, bu gece ne oldu, neden kutlanıyor? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi faziletleri, anlamı, önemi

Kadir Gecesi nedir sorusu Ramazan ayının 27. günü karşılanan mübarek günün gelmesi ile gündemdeki yerini aldı. Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen bu feyizli gün İslam aleminde coşkuyla karşılanıyor. Bu geceyi ibadetle geçirmeye özen gösteren Müslümanlar Kadir Gecesi'nin önemi ve anlamı nedir araştırıyor. Peki, kısaca Kadir Gecesi'nde ne oldu, önemi nedir? Kadir Gecesi'nde ne yaşandı, anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde.