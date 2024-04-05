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Giriş Tarihi: 05.04.2024 13:31 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 13:31

Kadir Gecesi nedir, bu gece ne oldu, neden kutlanıyor? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi faziletleri, anlamı, önemi

Kadir gecesi İslam alemi için oldukça önemli olan gecelerden ve günlerden biridir. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede sema kapıları açılır, -kul hakkı hariç- geçmiş günahları bağışlanır ve kişiler yeni dünyaya gelen bir bebek gibi günahsız olur. Günahlarının affı için Allah'a sığınan Müslümanlar, Kadir Gecesi'nde ne oldu merak ediyor. Peki, kısaca Kadir Gecesi nedir, ne oldu, neler yaşandı? Kadir Gecesi önemi ve anlamı ne? İşte tüm bu merak edilenler.

Kadir Gecesi nedir, bu gece ne oldu, neden kutlanıyor? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi faziletleri, anlamı, önemi

Kadir Gecesi nedir sorusu Ramazan ayının 27. günü karşılanan mübarek günün gelmesi ile gündemdeki yerini aldı. Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen bu feyizli gün İslam aleminde coşkuyla karşılanıyor. Bu geceyi ibadetle geçirmeye özen gösteren Müslümanlar Kadir Gecesi'nin önemi ve anlamı nedir araştırıyor. Peki, kısaca Kadir Gecesi'nde ne oldu, önemi nedir? Kadir Gecesi'nde ne yaşandı, anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde.

Kadir Gecesi nedir, bu gece ne oldu, neden kutlanıyor? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi faziletleri, anlamı, önemi

KADİR GECESİ 5 NİSAN CUMA GÜNÜ İDRAK EDİLECEK!

Kadir Gecesi, 11 Mart'ta başlayan Ramazan ayının 27. gecesine denk geliyor.

Bayramın müjdecisi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, bu yıl 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek.

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Kadir Gecesi nedir, bu gece ne oldu, neden kutlanıyor? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi faziletleri, anlamı, önemi

KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Allah, bu gecede Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla İslam aleminin son peygamberi Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'i vahyetmeye başlamıştır.

Bu geceden başlayarak 23 yıl boyunca adım adım aktarılan Müslümanlığın yol göstericisi Kur'an-ı Kerim, 610 yılı itibarıyla vahiy olmaya başlamıştır. Bu süreçte Peygamber Efendimiz 40 yaşında bulunmaktadır.

Kadir Gecesi nedir, bu gece ne oldu, neden kutlanıyor? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi faziletleri, anlamı, önemi

Bu gecenin özel kılınmasının sebeplerinden biri de önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmasıdır. Kadir Gecesi sonraki ümmetlere kısa ömürlerinde fazla sevap kazanmaları için imkan vermektedir. "Leyletü'l Kadr" adıyla da geçen bu özel gecede Cebrail aleyhisselam yeryüzüne iner ve gece boyunca oraya barış ve esenlik hakim olmaktadır.

Kadir Gecesi nedir, bu gece ne oldu, neden kutlanıyor? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi faziletleri, anlamı, önemi

KADİR GECESİ ALAMETLERİ

Kadir Gecesi tarihini saptamak kesin olarak mümkün olmamakla birlikte hadis ve ayetlerden kaynakla bazı tarihler üzerinde yoğunlaşmak mümkün. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan ayının 27. Gecesi olarak belirlenen mübarek gece şu alametlerden hareketle belirleniyor:

Bakara Suresinde Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirilmeye başladığına dair ayet öncelikle Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde yer aldığına dair bilgiyi destekliyor.

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