Giriş Tarihi: 05.04.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
13:31
Kadir Gecesi nedir, bu gece ne oldu, neden kutlanıyor? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi faziletleri, anlamı, önemi
Kadir gecesi İslam alemi için oldukça önemli olan gecelerden ve günlerden biridir. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede sema kapıları açılır, -kul hakkı hariç- geçmiş günahları bağışlanır ve kişiler yeni dünyaya gelen bir bebek gibi günahsız olur. Günahlarının affı için Allah'a sığınan Müslümanlar, Kadir Gecesi'nde ne oldu merak ediyor. Peki, kısaca Kadir Gecesi nedir, ne oldu, neler yaşandı? Kadir Gecesi önemi ve anlamı ne? İşte tüm bu merak edilenler.