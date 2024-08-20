Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
11:04
Kağıthane’de suikastında çarpıcı detaylar: Filistinli iş insanını öldüren şüpheliler son bir ayda 3 kez…
İstanbul Kağıthane'de park halindeki araçla iki Filistinli suikasta uğradı. Saldırıda şoför koltuğunda oturan Anas Abdel K. hayatını kaybederken soruşturmayla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Saldırıdan 2.5 saat sonra yurtdışına kaçan Filistinli şüphelilerin son 1 ay içerisinde farklı tarihlerde yurda giriş yaptıkları anlaşıldı. İşte Türkiye'nin konuştuğu suikastta yeni detaylar…