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Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:04

Kağıthane’de suikastında çarpıcı detaylar: Filistinli iş insanını öldüren şüpheliler son bir ayda 3 kez…

İstanbul Kağıthane'de park halindeki araçla iki Filistinli suikasta uğradı. Saldırıda şoför koltuğunda oturan Anas Abdel K. hayatını kaybederken soruşturmayla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Saldırıdan 2.5 saat sonra yurtdışına kaçan Filistinli şüphelilerin son 1 ay içerisinde farklı tarihlerde yurda giriş yaptıkları anlaşıldı. İşte Türkiye'nin konuştuğu suikastta yeni detaylar…

Yunus Emre KAVAK
Emir SOMER
Kağıthane’de suikastında çarpıcı detaylar: Filistinli iş insanını öldüren şüpheliler son bir ayda 3 kez…

İstanbul Kağıthane'de park halinde olan otomobilde bulunan ve Filistinli oldukları öne sürülen kişilere yönelik maskeli kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Baretta marka susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda aracın şoför koltuğunda oturan Anas Abdel K. (30) hayatını kaybetti.

Kağıthane’de suikastında çarpıcı detaylar: Filistinli iş insanını öldüren şüpheliler son bir ayda 3 kez…

Ön koltukta oturan arkadaşı Fadı M. (31) ise camdan çıkıp bir çiğköfteciye sığındı ama saldırgan peşinden gidip orada ağır yaralamıştı. Olayda ikilinin korumalığını yapan emekli asker Eray K. ise bacağından yaralanmıştı.

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Kağıthane’de suikastında çarpıcı detaylar: Filistinli iş insanını öldüren şüpheliler son bir ayda 3 kez…

Konuyla ilgili İstanbul polisi hemen harekete geçti yapılan çalışmalarda ifadesi alınan E.K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas El K. ve Fadı M.'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi. İddiaya göre 3 kişi Zeytinburnu'nda araçla Kağıthane'ye gelmiş burada S.A.Z. isimli yine Filistinliyle görüşmüşlerdi.

Kağıthane’de suikastında çarpıcı detaylar: Filistinli iş insanını öldüren şüpheliler son bir ayda 3 kez…

CAMDAN ATLAYIP KAÇTI AMA KURTULAMADI

15 dakika sonra görüşme çıkışında olay yerinde araç içerisinde 3 kişi beklediği sırada yanlarına gelen yüzü maskeli bir şahsın peş peşe ateş ederek şoför koltuğundaki Anas El. K.'yı öldürdü ardından da arka koltukta olan koruma E.K'ya ateş açtı.

Kağıthane’de suikastında çarpıcı detaylar: Filistinli iş insanını öldüren şüpheliler son bir ayda 3 kez…

Saldırgan ön koltukta otururken camdan atlayıp kaçan ve çiğköfteciye giren Fadı M.'yi de dükkanda ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

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