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Haberler Galeri Kandil, CHP’ye kayyum atadı! İstanbul için İmamoğlu ve Özel her türlü tavizi vermeye hazır
Giriş Tarihi: 23.02.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 06:51

Kandil, CHP’ye kayyum atadı! İstanbul için İmamoğlu ve Özel her türlü tavizi vermeye hazır

14 ve 28 Mayıs genel seçimlerinde 6'lı koalisyon ve Kandil'in kuklası HDP büyük bir hezimete uğramış şer ittifakı dağılmıştı. CHP 6'lı koalisyonun yıkılmasından sonra 31 yerel seçimleri öncesi yeni ittifak arayışlarına girmiş ve elinde sadece terör örgütü PKK'nın siyası uzantısı HDP/DEM kaldı. İstanbul seçimlerini kazanmak için her türlü tavizi veren Özel ve İmamoğlu adeta DEM'in oyuncağı haline geldi. SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, CHP'nin 'Kent uzlaşısı' adı altında DEM'in desteğini alabilmek için partiyi teslim ettikleri rezil durumu gözler önüne seren bir yazı kaleme aldı. İşte Kaplan'ın o yazısı…

HİLAL KAPLAN
Kandil, CHP’ye kayyum atadı! İstanbul için İmamoğlu ve Özel her türlü tavizi vermeye hazır

En sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da seçimi kazanmak için PKK taşeronu DEM ile işbirliği yapmak için her türlü tavizi vermeye hazır. Gerekçesi de belli: İmamoğlu'nun kazanması için HDP/DEM seçmeninin oylarına ihtiyacı var.

Kandil, CHP’ye kayyum atadı! İstanbul için İmamoğlu ve Özel her türlü tavizi vermeye hazır

İmamoğlu, kendisinin DEM'in ve CHP'nin üzerinde mutabık kalacakları ve her iki partinin seçmeninin oy verebileceği bir kişi olduğunu düşünüyor.

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Kandil, CHP’ye kayyum atadı! İstanbul için İmamoğlu ve Özel her türlü tavizi vermeye hazır

Bununla yetinmeyip aynı zamanda AK Parti'ye gidecek oyları bölmeyi planlıyor. Bu şekilde sonuç alabileceğini, aksi takdirde İstanbul'da seçimi kazanamayacağını biliyor.

Kandil, CHP’ye kayyum atadı! İstanbul için İmamoğlu ve Özel her türlü tavizi vermeye hazır

Girişte yazdığım bu paragraf, 2 Şubat'ta Mersin Kent isimli bir internet sitesinde yazılan "Toroslar'da Seçim Nasıl Kazanılır?" başlıklı yazının başlangıç kısmında yapılan birkaç değişiklikten ibaret.

Kandil, CHP’ye kayyum atadı! İstanbul için İmamoğlu ve Özel her türlü tavizi vermeye hazır

Yazıyı kaleme alan kişi, CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen'in "sağlık sorunları nedeniyle" çekilmesi sonrası aday gösterilen "siyaset bilimci" Ahmet Özer'e ait.

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