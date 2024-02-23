Kandil, CHP’ye kayyum atadı! İstanbul için İmamoğlu ve Özel her türlü tavizi vermeye hazır

En sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da seçimi kazanmak için PKK taşeronu DEM ile işbirliği yapmak için her türlü tavizi vermeye hazır. Gerekçesi de belli: İmamoğlu'nun kazanması için HDP/DEM seçmeninin oylarına ihtiyacı var.



