Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı! Teröristle görüşen avukattan akla ziyan açıklama

O DERNEKLERİN MASKESİ DÜŞTÜ

Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan avukat Şüheda Ronahi Çiftçi'nin İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Antalya Şube yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Tutuklama kararı sonrasında ise Çiftçi'nin üye olduğu örgütlenmeler tarafından Antalya adliyesi önünde basın açıklaması yapıldığı öğrenildi.