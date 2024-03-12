Giriş Tarihi: 12.03.2024 06:21
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
06:22
Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı! Teröristle görüşen avukattan akla ziyan açıklama
Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bombacı teröristlere Kandil'de yazılan mikro notları teslim ettikten sonra yakalanan avukat Şüheda Ronahi Çiftçi'nin İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Antalya Şube yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Çiftçi'nin tutuklanmasının ardından yöneticisi olduğu dernek üyelerinin adliye önünde eylem yapıp, Çiftçi'nin mesleki faaliyetler nedeniyle tutuklandığını savunduğu belirlendi. Aynı derneklerin sosyal medyada da örgütlenip, Kandil kuryeliği yaptığı iddiasıyla tutuklanan avukat Çiftçi'nin mesleki faaliyetleri ve hak savunuculuğu yapan biri gibi mağdur gösterilip serbest bırakılması için gündem oluşturmaya çalıştıkları tespit edildi.