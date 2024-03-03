Giriş Tarihi: 03.03.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
12:07
Kandil uzlaşısında yeni perde! PKK’lı isimler CHP listesinde: Öcalan sloganı attı… Birinci sırayı kaptı!
CHP, koalisyon ortağı DEM Parti ile yerel seçimde de el ele verdi. Kandil'den gelen talimatla 'kent uzlaşısı' bahanesiyle ittifak kuran CHP ve DEM, birçok ilçede anlaşmaya gitti. Aday pazarlıklarının yaşandığı ortaklıkta, CHP İstanbul'da Esenyurt adayını çekerek DEM'i destekleyeceğini ilan etti. PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı isimler, CHP listelerine girdi. CHP'nin DEM'lendiği ilçelere Sancaktepe ve Sarıyer de eklendi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü için pasta kesen Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül, Sancaktepe Belediye meclis üyeliği aday listesine 1., PKK/KCK'nın faaliyetlerinden tutuklanan HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç da Sancaktepe'de 5. sıradan listeye girdi.