Kandil’den talimat taşıyan avukata suçüstü! 16 sayfalık talimata küp şeker süsü

O TERÖRİST BEŞİKTAŞ SALDIRISI FAİLLERİNDEN ÇIKTI

Avukatın kurye olarak getirdiği notları teslim ettiği Demirbaş'ın Ekim 1994'te PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı, 03 Temmuz 1996'da Tokat-Erzincan Karayolundaki bir benzin istasyonunda Bölge Trafik Amirliğine ait ekip aracını çapraz ateşle taranması, 8 Temmuz 1996'da ise Koyulhisar'da gasp ve yol kesme faaliyetlerine katıldığı için 1996'da yakalandıktan sonra ağır müebbet hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Diğer mahkum Beyhan'ın ise PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Beşiktaş Vodafone Park Stadı yakınında gerçekleştirilen hain saldırıda 40'i polis 46 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör eyleminde bombalı aracı satın alan isim olduğu belirlendi. Beyhan'ın 46 kez ağırlaştırılmış müebbet, düzenlenen suça teşebbüs etmesi nedeni ile de 242 kez 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.