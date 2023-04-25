Giriş Tarihi: 25.04.2023 08:10
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
08:13
Kandil'in Kılıçdaroğlu, Akşener ve ortaklarına oy karşılığında 'SELO' terbiyesi
7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Kandil'in adeta bir terbiye edici tehdit unsuru olarak kullandığı HDP faktörü ve pazarlık meselesine ilişkin önemli bir gerçek ortada duruyor. Kılıçdaroğlu HDP ile yaptığı görüşmeler sonrasında HDP mutabakatına atıfta bulunan açıklamalarda bulundu. Diğer yandan uzun süredir Selahattin Demirtaş'a da açıkça özgürlük vaadediyor. 6-8 Ekim olaylarının elebaşları arasında gösterilen ve onlarca kişinin ölümünden sorumlu tutulan Demirtaş'ı serbest bırakacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu strateji karşılığında HDP oyuna talip oldu.