Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kandil'in Kılıçdaroğlu, Akşener ve ortaklarına oy karşılığında 'SELO' terbiyesi
Giriş Tarihi: 25.04.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 08:13

Kandil'in Kılıçdaroğlu, Akşener ve ortaklarına oy karşılığında 'SELO' terbiyesi

7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Kandil'in adeta bir terbiye edici tehdit unsuru olarak kullandığı HDP faktörü ve pazarlık meselesine ilişkin önemli bir gerçek ortada duruyor. Kılıçdaroğlu HDP ile yaptığı görüşmeler sonrasında HDP mutabakatına atıfta bulunan açıklamalarda bulundu. Diğer yandan uzun süredir Selahattin Demirtaş'a da açıkça özgürlük vaadediyor. 6-8 Ekim olaylarının elebaşları arasında gösterilen ve onlarca kişinin ölümünden sorumlu tutulan Demirtaş'ı serbest bırakacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu strateji karşılığında HDP oyuna talip oldu.

MURATHAN YILDIRIM
Kandil’in Kılıçdaroğlu, Akşener ve ortaklarına oy karşılığında ’SELO’ terbiyesi

Terör örgütünün direktifleriyle hareket eden HDP'yi üzmemek için konuşmalarında "PKK" bile diyemeyen Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadediyor. 6-8 Ekim olaylarının elebaşları arasında gösterilen ve onlarca kişinin ölümünden sorumlu tutulan Demirtaş'ı serbest bırakacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu strateji sayesinde HDP oylarını elde etmeye çalışıyor.

Kandil’in Kılıçdaroğlu, Akşener ve ortaklarına oy karşılığında ’SELO’ terbiyesi

BAŞKAN ERDOĞAN DİKKAT ÇEKTİ

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan Demirtaş'ı serbest bırakmak için seferber olan Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne sebep olan Selo'yu çıkaracakmış. Terör elebaşını çıkaracakmış. Bay bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı?" demişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kandil’in Kılıçdaroğlu, Akşener ve ortaklarına oy karşılığında ’SELO’ terbiyesi

Kendisine özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu için sosyal medya hesabından propaganda üstüne propaganda yapan Demirtaş'ın, "İddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız" sözü hafızalardaki yerini koruyor.

Kandil’in Kılıçdaroğlu, Akşener ve ortaklarına oy karşılığında ’SELO’ terbiyesi

AKŞENER'DEN ZORAKİ AÇIKLAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terör örgütüne ses çıkaramıyorlar" şeklindeki çıkışları sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, zoraki "Bizim için PKK bir terör örgütüdür" yorumu geldi.

Kandil’in Kılıçdaroğlu, Akşener ve ortaklarına oy karşılığında ’SELO’ terbiyesi

Kandil'den 1 ayda gelen 8 destek mesajına kulaklarını tıkayan Akşener'in HDP-Kılıçdaroğlu ortaklığına değinmemesi ise büyük bir çelişki olarak dikkat çekti.

SON DAKİKA