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Haberler Galeri Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı
Giriş Tarihi: 08.04.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 08:09

Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı

Millet İttifakı'nın 4 küçük ortağına listelerini açan CHP'de hareketli günler yaşanıyor. SABAH'a konuşan CHP'li eski milletvekili Mehmet Sevigen, 4 partiye toplam 25-30 kişilik kontenjan ayrılacağını açıkladı. SABAH'a konuşan CHP'li eski milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak.

MURATHAN YILDIRIM
Kandil’in talimatı sonrası 7’li koalisyonda ortak liste krizi! Ne vereyim abime pazarlığı

4 partinin CHP'den istediği kontenjan sayısı ise 55'i buluyor. Kıran kırana pazarlıkların devam ettiği görüşmelerde CHP'nin teklifine yakın bir sonucun çıkması bekleniyor.

Kandil’in talimatı sonrası 7’li koalisyonda ortak liste krizi! Ne vereyim abime pazarlığı

Kendi teşkilatlarının üstünü çizerek milletvekili aday listesinin önemli bölümünü DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye açan CHP'nin planı ortaya çıktı.

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Kandil’in talimatı sonrası 7’li koalisyonda ortak liste krizi! Ne vereyim abime pazarlığı

4 partinin CHP'den 55 kişilik kontenjan istediğini açıklayan eski CHP'li Sevigen, "CHP içinde güvendiğim dostlarımdan aldığım bilgiye göre DEVA 20, Gelecek 20, Saadet 10, Demokrat Parti ise 5 kişilik kontenjan istedi.

Kandil’in talimatı sonrası 7’li koalisyonda ortak liste krizi! Ne vereyim abime pazarlığı

CHP ise DEVA'ya 10, Gelecek Partisi'ne 10, Saadet'e 3, Demokrat Parti'ye ise 2 kişilik kontenjan vermeyi düşünüyor. Pazarlıklar devam ediyor ancak bu sayı muhtemelen 25-30 kontenjan arasında nihayete erecek" bilgisini paylaştı.

Kandil’in talimatı sonrası 7’li koalisyonda ortak liste krizi! Ne vereyim abime pazarlığı

"CHP NE DERSE 'TAMAM' DEMEK ZORUNDALAR"
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun TBMM'de grup kurabilmek için 20 kişilik kontenjan talebinin olduğunu belirten Sevigen, "CHP'nin o kadar yer ayıracağını sanmıyorum.

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