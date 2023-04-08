Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı

"CHP NE DERSE 'TAMAM' DEMEK ZORUNDALAR"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun TBMM'de grup kurabilmek için 20 kişilik kontenjan talebinin olduğunu belirten Sevigen, "CHP'nin o kadar yer ayıracağını sanmıyorum.



