Giriş Tarihi: 08.04.2023 08:06
Güncelleme Tarihi: 08.04.2023
08:09
Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı
Millet İttifakı'nın 4 küçük ortağına listelerini açan CHP'de hareketli günler yaşanıyor. SABAH'a konuşan CHP'li eski milletvekili Mehmet Sevigen, 4 partiye toplam 25-30 kişilik kontenjan ayrılacağını açıkladı. SABAH'a konuşan CHP'li eski milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak.