Kartallar grubunun liderine İspanya’da pusu

Geçtiğimiz Cumartesi günü Rambla de Prim ile Carrer de Llull caddelerinin kesiştiği noktada gündüz saatlerinde İspanyol polisine göre; Diyarbakır Kulp nüfusuna kayıtlı İlmettin Aytekin (Tekin Kartal) bir kaç gün önce bir mafya grubuyla görüşmek için Almanya'dan Barcelona'ya gelmiş ve olay yerine yakın bir bölgede bir otel kiralamıştı.