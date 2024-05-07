Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
09:45
Kartallar grubunun liderine İspanya’da pusu
İstanbul'da geçtiğimiz Ocak ayında 42 kişinin gözaltına alındığı polis baskınından son anda kaçmayı başaran Kartallar suç örgütü lideri Tekin Kartal (İlmettin Aytekin) Cumartesi günü İspanya'nın Barselona kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Tekin Kartal'ın ismi ilk kez 2021 yılında Şişli'de iki grubun silahlı çatışmasının ortasında kalan Okan Karaten'in kızını korumaya çalışırken başından vurularak öldürülmesiyle gündeme gelmişti.