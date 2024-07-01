Kayseri’de Suriyeli provokasyonu: MOSSAD ve FETÖ devrede!

KAYSERİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Çıkan olayların ardından Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.