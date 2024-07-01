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Haberler Galeri Kayseri’de Suriyeli provokasyonu: MOSSAD ve FETÖ devrede!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 13:21

Kayseri’de Suriyeli provokasyonu: MOSSAD ve FETÖ devrede!

Kayseri'de Suriyeli bir sığınmacının yine Suriyeli bir kız çocuğunu istismar ettiği iddiası sonrası bölgede gerilim tırmandı. Vatandaşlar, duruma tepki gösterirken tacizci gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı da mağdur çocuğun koruma altına alındığını açıkladı. MOSSAD ve FETÖ ise yine provokasyona başladı. MOSSAD'ın kontrolündeki sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara tepki yağdı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan olaylarla ilgili 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de Suriyeli provokasyonu: MOSSAD ve FETÖ devrede!

Türkiye'nin gündemi Kayseri'de yaşanan cinsel istismar olayıydı. Suriyeli bir erkeğin dükkanda 7 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine bölgede gerilim tırmandı. Mahallede toplanan vatandaşlar olaya tepki gösterirken polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kayseri’de Suriyeli provokasyonu: MOSSAD ve FETÖ devrede!

KAYSERİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Çıkan olayların ardından Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

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Kayseri’de Suriyeli provokasyonu: MOSSAD ve FETÖ devrede!

Açıklamada ayrıca "Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup vatandaşlarımızı itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadeleri kullanıldı.

Kayseri’de Suriyeli provokasyonu: MOSSAD ve FETÖ devrede!

AİLE BAKANLIĞI: MAĞDUR ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da taciz iddiasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada 7 yaşındaki çocuğun devlet korumasına alındığını vurgulandı.

Kayseri’de Suriyeli provokasyonu: MOSSAD ve FETÖ devrede!

İstismar olayının üzerine sosyal medyada MOSSAD kontrolündeki hesaplar düğmeye bastı. Kayseri'de Suriyeliler üzerinden provokasyon yapmak isteyen hesaplar Türkiye karşıtı paylaşımlar yaptı. MOSSAD kontrolündeki hesaplardan yaşanan olaylara atıfta bulunularak, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın istifası isteniyor" ifadeleri kullanıldı.

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