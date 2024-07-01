Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
13:21
Kayseri’de Suriyeli provokasyonu: MOSSAD ve FETÖ devrede!
Kayseri'de Suriyeli bir sığınmacının yine Suriyeli bir kız çocuğunu istismar ettiği iddiası sonrası bölgede gerilim tırmandı. Vatandaşlar, duruma tepki gösterirken tacizci gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı da mağdur çocuğun koruma altına alındığını açıkladı. MOSSAD ve FETÖ ise yine provokasyona başladı. MOSSAD'ın kontrolündeki sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara tepki yağdı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan olaylarla ilgili 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.