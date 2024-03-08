Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Portakal’ın Burcu Köksal iddiasına çok sert çıktı: Alçak ve şahsiyetsiz!

CHP'Lİ PORTAKAL: TALİMETI KILIÇDAROĞLU VERDİ!

CHP'li gazeteci Fatih Portakal, Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözleri Kemal Kılıçdaroğlu talimatıyla söylediği iddiasını ortaya attı. "Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Talimatı kanıtlayamam ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu; onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor" ifadelerini kullandı.