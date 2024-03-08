Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Portakal’ın Burcu Köksal iddiasına çok sert çıktı: Alçak ve şahsiyetsiz!

Giriş Tarihi: 08.03.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
15:40
CHP'de Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı Burcu Köksal, krizin fitilini ateşledi. "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözleri CHP-DEM İttifakı'nı gerdi. Köksal, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalara rağmen geri adım atmazken kavgaya CHP'nin fonladığı gazeteciler de girdi. Fatih Portakal, Köksal'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile yakınlığına dikkat çekti. "O sözleri söylemesi için talimatı Kılıçdaroğlu'ndan aldı" dedi! İşte bu iddiasına CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'ndan çok sert cevap geldi: Alçak ve şahsiyetsiz!