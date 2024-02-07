Giriş Tarihi: 07.02.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
15:55
Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geri mi dönüyor? Dikkat çeken açıklama: 15-20 günde bir…
CHP'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu kaybetti. Yerine geçen Özgür Özel ise beklenen başarıyı gösteremedi. Bir yandan aday belirleme krizi bir yandan da Ekrem İmamoğlu'yla yaşanan güç savaşı, partililerin tepkisini çekti. Özel'e muhalif gruptan 'yerel seçim sonrası kurultay' sesleri yükselirken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da geri dönüş sinyali geldi. Kılıçdaroğlu "Siyaseti bırakmadım" diyerek açık açık CHP'ye mesaj gönderdi…