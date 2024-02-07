Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geri mi dönüyor? Dikkat çeken açıklama: 15-20 günde bir…

Serbestiyet'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı'na dönüşle ilgili şunları söyledi: Siyaseti bırakmadım. Her gün vatandaşlarla, ziyarete gelenlerle görüşüyorum. Belli konularda daha derinlikli düşünmeye zamanım var. 15-20 günde bir felsefeciler ve sosyologların da aralarında olduğu bir akademisyen grubuyla Türkiye'nin ve dünyanın sorunlarını konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Gazetelere makaleler yazıyorum, analizler yapıyorum. Çocuklarla, torunlarla zaten hep beraberiz. Selvi Hanım'la da tiyatroya gittik bir-iki kez…