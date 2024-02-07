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Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geri mi dönüyor? Dikkat çeken açıklama: 15-20 günde bir…
Giriş Tarihi: 07.02.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 15:55

Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geri mi dönüyor? Dikkat çeken açıklama: 15-20 günde bir…

CHP'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu kaybetti. Yerine geçen Özgür Özel ise beklenen başarıyı gösteremedi. Bir yandan aday belirleme krizi bir yandan da Ekrem İmamoğlu'yla yaşanan güç savaşı, partililerin tepkisini çekti. Özel'e muhalif gruptan 'yerel seçim sonrası kurultay' sesleri yükselirken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da geri dönüş sinyali geldi. Kılıçdaroğlu "Siyaseti bırakmadım" diyerek açık açık CHP'ye mesaj gönderdi…

Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geri mi dönüyor? Dikkat çeken açıklama: 15-20 günde bir…

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değişim tartışmalarıyla birlikte kurultaya gitti. Görev yaptığı süre boyunca tam 13 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu için hem partiden hem de seçmenden istifa sesleri yükseldi.

Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geri mi dönüyor? Dikkat çeken açıklama: 15-20 günde bir…

ÖZEL'İN TEKLİFİNİ REDDETTİ!

Ekrem İmamoğlu ile başta olmak üzere değişimcilerin desteğini alan Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğundan indirdiği Kemal Kılıçdaroğlu ise yeni açıklamalarıyla adeta geri dönüş sinyali verdi. Geçtiğimiz haftalarda Özgür Özel ile bir araya gelen ve CHP'nin yeni genel başkanı Özel'in "Sahaya çıkın, bize destek olun" teklifini reddeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki gücünü kaybetmediği iddia edildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geri mi dönüyor? Dikkat çeken açıklama: 15-20 günde bir…

PARTİ İÇİNDE 'KURULTAY' SÖYLENTİSİ

Özellikle de Özgür Özel'in yerel seçim için aday belirleme sürecinin çıkmaza girmesi ve Ekrem İmamoğlu ile güç savaşına girmesi, partilileri rahatsız etti. CHP'de muhalif grup yerel seçimlerde başarısız olunması durumunda yeniden kurultaya gidilmesi gerektiğini bile söylemişti!

Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geri mi dönüyor? Dikkat çeken açıklama: 15-20 günde bir…

CHP'YE AÇIK MESAJ: SİYASETİ BIRAKMADIM

İşte bu iddiaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarla adeta partililere mesaj gönderdi. Kurultayın ardından Ankara'daki ofisinde çalışmalarına devam eden ve partili pek çok ismi burada ağırlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyaseti bırakmadım" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geri mi dönüyor? Dikkat çeken açıklama: 15-20 günde bir…

Serbestiyet'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı'na dönüşle ilgili şunları söyledi: Siyaseti bırakmadım. Her gün vatandaşlarla, ziyarete gelenlerle görüşüyorum. Belli konularda daha derinlikli düşünmeye zamanım var. 15-20 günde bir felsefeciler ve sosyologların da aralarında olduğu bir akademisyen grubuyla Türkiye'nin ve dünyanın sorunlarını konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Gazetelere makaleler yazıyorum, analizler yapıyorum. Çocuklarla, torunlarla zaten hep beraberiz. Selvi Hanım'la da tiyatroya gittik bir-iki kez…

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