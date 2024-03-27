Kemal Kılıçdaroğlu gönüllülerinden pankart operasyonu: Seni sırtından hançerleyenlere oy yok!

"SENİ SIRTINDAN HANÇERLEYENLERE OY YOK"

İşte bu süreçte hem partisini hem de Özgür Özel'i yalnız bırakan Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan skandallarla ilgili tek bir açıklama bile yapmadı. Herkesin "1 Nisan'ı bekliyor" dediği Kılıçdaroğlu, seçime sayılı günler kala beklenmedik bir hamleyle ortaya çıktı!