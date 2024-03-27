Giriş Tarihi: 27.03.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
10:25
Kemal Kılıçdaroğlu gönüllülerinden pankart operasyonu: Seni sırtından hançerleyenlere oy yok!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel dönemi kaosla başladı. Ekrem İmamoğlu'nun desteği ile göreve gelen Özel, yerel seçimdeki aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri saf dışı bıraktı. Kurultaydan bu yana Özel ve İmamoğlu ile yan yana gelmemeye özen gösteren, aday tanıtım toplantılarına bile katılmayan Kılıçdaroğlu için "1 Nisan'ı bekliyor" yorumları yapıldı. Yerel seçime sayılı günler kala, Ataşehir'de "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" yazılı pankartlar asıldı. Pankartlar, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e gözdağı şeklinde yorumlandı…