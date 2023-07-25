Giriş Tarihi: 25.07.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 13:21

Kemal Kılıçdaroğlu kontrolden çıktı! Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenleri hedef aldı: Hırsızları desteklediniz!

CHP'deki seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmalarında partiyi karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini devirmek için Ekrem İmamoğlu'na destek veren ve gizli darbe toplantısı yapan isimler ile PM'de hesaplaştı. Kılıçlar çekildi adeta soğuk savaş başladı. İlk kez kamera ile kaydedilen Parti Meclisi toplantısında değişimcilerin kontrolü ele aldı. Ancak bu kez Kemal Kılıçdaroğlu kontrolden çıktı... "Kılıçdaroğlu'na tavır koyacağım diye hırsızlıkları desteklediniz" diyerek İmamoğlu'na destek verenleri hedef aldı…